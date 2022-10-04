Başkan Akın: Gelin, Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri’nin keyfini hep birlikte yaşayalım
Manisa’da Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşlımla güreş severleri 8 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri’ne davet etti.
Turgutlu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri için geri sayım başladı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sosyal medya hesaplarında tüm güreş severleri 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’da (Yörük Mehmet Er Meydanı) yapılacak Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri’ne davet etti.
“GELİN, YÖRÜK MEHMET YAĞLI GÜREŞLERİ’NİN KEYFİNİ HEP BİRLİKTE YAŞAYALIM”
“Turgutlu’muzda hayata geçirdiğimiz pek çok önemli projenin yanı sıra milli bayramlarımızı coşkuyla kutluyor, unutulmaya yüz tutan kültürel etkinliklerimizi yeniden düzenliyoruz” diyerek sözlerine başlayan Akın, “Bununla birlikte geleneklerimizi de Turgutlu’muza yakışır bir şekilde yaşatıyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak ata sporlarımızın başında gelen Yağlı Pehlivan Güreşleri’nin üçüncüsünü 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’da gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin ünlü başpehlivanları Ali Gürbüz, İsmail Balaban, İsmail Koç, Cengizhan Şimşek, Orhan Okulu, Recep Kara ve Turgutlu’muzun evladı Menderes Saltık’ın da yer alacağı Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri’nde Turgutlu’muzda adeta Kırkpınar havasını yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimi 8 Ekim Cumartesi günü Irlamaz Rekreasyon Alanı Amfitiyatro’ya ve 7 Ekim Cuma günü saat 18:00’da Saat Kulesi önünden düzenleyeceğimiz kortej yürüyüşüne davet ediyorum. Gelin, Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri’nin keyfini hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.
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