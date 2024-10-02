Başkan Aras Brest - Sea'ties Deklarasyonu’na imza attı

Yayınlanma: 02.10.2024 - 15:11

Güncelleme: 02.10.2024 - 15:11

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras, 26-27 Eylül 2024 tarihlerinde Fransa’da düzenlenen Nice İklim Zirvesi'ne (Nice Climate Summit 2024) konuşmacı olarak katıldı. Nice Côte d’Azur Büyükşehir, Nice şehri ve La Tribune Gazetesi iş birliği, Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi ev sahipliğinde düzenlenen zirvede, deniz koruma alanlarının artırılması, iklim gözlem sistemlerinin güçlendirilmesi ve küresel işbirliklerinin geliştirilmesi zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

BAŞKAN ARAS BREST – SEA’TİES DEKLARASYONU’NU İMZALADI

Deniz seviyesinin yükselmesinin etkilerini hafifletmek ve kıyı şeritlerinin dayanıklılığını arttırmak üzere tasarlanmış ortak bir çalışmayı taahhüt eden Fransa’nın girişimiyle İspanya, Norveç, İtalya, Portekiz ve Birleşik Krallık ile ICLEI – Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler tarafından desteklenen Brest –Sea’ties Deklarasyonu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından imzalandı. Deklarasyon çağımızın en acil sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin neden olduğu deniz seviyesindeki yükselmenin hızlanmasını ele almak için koordineli yerel ve uluslararası çalışmaların aciliyetini vurguluyor. Deklarasyon, Houstan, New Orleans, Nice, Oslo, Venedik, Stockholm, Vancouver ve Xiamen gibi dünya çapındaki kıyı şehirlerini bir araya getiriyor.

BAŞKAN ARAS MONACO’DA ZİYARETLERDE BULUNDU

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras ayrıca Fransa ziyaretinde Monaco’da Monaco Ticaret Odası (Monaco Ekonomi Kurulu) Genel Müdürü Sayın Guillaume Rose, Çevre Bakanlığı Genel Sekreteri Sayın Samy Touati, Deniz Biyolojisi alanında uzmanlaşmış Bilimsel Araştırma Merkezi ve Mercan Dünya Konservatuvarı'nın kurucusu Didier Zoccola ile devam eden projeleri hakkında görüşme fırsatı buldu.

Monaco Yatçılık Fuarı’nı da ziyaret eden Başkan Aras orada bulunan Türk şirketleriyle görüştü.