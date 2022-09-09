Başkan Aras: İkametinizi Bodrum’a alın

09 Eylül 2022 Cuma, 10:38

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, saha ziyaretleri ve halk buluşmalarına devam ediyor. Başkan Aras; Mahalle Muhtarı Zeki Pay, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, başkan yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Gümüşlük Mahallesi’nde ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında sahil şeridi boyunca işletmeleri dolaşarak işletme sahipleri ve çalışanlarına iyi dileklerde bulundu. Vatandaşlardan ve işletmecilerden gelen talep ve şikayetleri dikkatle dinleyen Başkan Aras, merak edilen konular ve çalışmalar hakkında bilgilendirme yaptı.

Gümüşlük ziyaretini el işi stantlarının bulunduğu sokaktaki vatandaşlarla da sohbet ederek tamamlayan Başkan Aras, Koyunbaba Mahallesi Bölme Halk Plajı’nda düzenlenen Halk Buluşmasını vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Başkan Ahmet Aras’ın bilgilendirme konuşmasıyla başlayan toplantıya, Koyunbaba Mahalle Muhtarı Yılmaz Çinçik, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, başkan yardımcıları, ilgili birim müdürleri ile Aydem, MUSKİ ve bölgede altyapı çalışmalarını yürüten firmanın yetkilileri katıldı.

“YARINLAR AÇISINDAN İKAMETGÂH ÖNEMLİ”

İkametgahını Bodrum’a almanın önemi ve getirilerinden bahseden Başkan Aras, “Bu yatırımlar açısından önemli. Tamamen nüfusa dayalı yatırım ve İller Bankası yardımı geliyor. Şu anda 187 bin 400 olan resmî nüfusumuza nazaran yaklaşık sabit yaz kış 450 bin nüfusa hizmet ediyoruz. Bu konuda gittiğim her mahallede serzenişte bulunuyorum. Yılın büyük çoğunluğunu Bodrum’da geçiriyorsanız birinci ikametinizi Bodrum’a almaya ihtiyaç var. Sadece belediye için değil, aynı zamanda doktor, kolluk kuvveti, öğretmen gibi ihtiyaçların karşılanması için de önemli.” dedi.

“BU, YAŞADIĞIMIZ COĞRAFYA İÇİN ÇOK HAKSIZ BİR DURUM”

Bölgede Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen altyapı, kanalizasyon ve arıtma tesisi çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Aras, “Bölgede yapılan imar planlarına göre aslında Bodrum’un nüfusu 325 bin olarak öngörülmüş. Yapılaşmalar ona göre planlanırken altyapı maalesef aynı oranda gelememiş. İşte şimdi, 2022 yılında, dünyanın uzay çağından dijitalleşmeden bahsettiği bir çağda hâlâ foseptikle, vidanjörle, elektriksizlikle ve susuzlukla mücadele ediyoruz. Bu yaşadığımız coğrafya için çok haksız bir durum. Bu coğrafyanın çok önceden bu türlü sorunlarını bitirmesi lazımdı. Şu anda çektiğimiz tüm sıkıntıların altında bu yatıyor. 2019 yılının kasım ayından itibaren bu bölgenin kanalizasyon çalışmaları başladı. Bu çalışmaları 450 bin nüfusa ulaşmış bir yer olarak yaz kış ayrımı yaparak tamamlayamayız. Burada yapılan bir iş var, ihmal değil. Bunlarla ilgili Aydem ve MUSKİ ile koordineli çalışıyoruz. Onların çalışmaları bitirdiği sokak ve caddelerde yol ve kaldırım çalışmalarını tamamlıyoruz. Direkler kalksın, kanalizasyon çalışmaları bitsin biz de üst yapımızı yapabilelim. Yoksa yaptığımız her türlü çalışma bir sonraki ay çöp olacak. Çünkü bir sonraki ay tekrar kazılma durumları olacak.” şeklinde konuştu.

Şirketle, MUSKİ’yle, Aydem’le yapılan çalışmaların üzerine Bodrum Belediyesi olarak onların bitirdiği sokak ve caddeleri yapmak için ihale yaptıklarını söyleyen Başkan Aras, “Bu işlerden yakın bir zamanda kurtulacağız. 2023 Mart’ta Turgutreis İleri Biyolojik Atık Su Arıtma tesisi bitiyor. Daha sonra devam eden Terfi Merkezi çalışmaları var, onlar tamamlanacak. 2023 yılının sonuna kadar umuyorum ki birçok yerin çalışmalarını ve yollarını halletmiş olacağız.” dedi.

Başkan Aras, bölgede bulunan halk plajlarının daha iyi konuma getirileceğini ve vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belediye kafelerin hizmet vermeye başlayacağını da söylerken toplantı sonunda Halk Buluşmasına katılım gösteren vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.