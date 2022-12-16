Başkan Çalkaya: Kadınlar için işbirliğine hazırız

16 Aralık 2022 Cuma, 10:00

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) yöneticileri Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı ziyaret ederek kadın projelerinde işbirliği yapmak için destek istedi.

“DAYANIŞMA ŞART”

İşbirliği kapsamında semt evlerinde kadınlara istihdama yönelik kurslar ile hukuk ve sağlık alanında destek verebileceklerini belirten İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Çetiner, “Amacımız, tüm belediyelerle dayanışma içinde kadınlarımızın sorunlarına çare olmaktır. Biz dernekler olarak ülkemizin refahı ve kalkınması için, aydınlık günler için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadınlarımıza umut olmak ve cesaret vermek istiyoruz” dedi.

“İŞBİRLİKLERİNE AÇIĞIZ”

Başkan Fatma Çalkaya ise ilçede cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran çalışmalara imza attıklarını, devletin yapması gereken birçok hizmeti vatandaşlara sunduklarını belirterek, “Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Biz kadınların ekonomik ve toplumsal konularda güçlü olduklarında şiddet dahil birçok sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Balçova kadın harekâtının bu anlamda güçlü olduğu bir ilçe. Bu gücü büyütmek ve yaygınlaştırmak için tüm işbirliklerine açığız” diye konuştu.