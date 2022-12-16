Başkan Çalkaya: Kadınlar için işbirliğine hazırız
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yöneticileri, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı ziyaret etti. Çalkaya, ilçede cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran çalışmalara imza attıklarını söyledi.
İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) yöneticileri Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı ziyaret ederek kadın projelerinde işbirliği yapmak için destek istedi.
“DAYANIŞMA ŞART”
İşbirliği kapsamında semt evlerinde kadınlara istihdama yönelik kurslar ile hukuk ve sağlık alanında destek verebileceklerini belirten İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Gülsen Çetiner, “Amacımız, tüm belediyelerle dayanışma içinde kadınlarımızın sorunlarına çare olmaktır. Biz dernekler olarak ülkemizin refahı ve kalkınması için, aydınlık günler için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Kadınlarımıza umut olmak ve cesaret vermek istiyoruz” dedi.
“İŞBİRLİKLERİNE AÇIĞIZ”
Başkan Fatma Çalkaya ise ilçede cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıran çalışmalara imza attıklarını, devletin yapması gereken birçok hizmeti vatandaşlara sunduklarını belirterek, “Kadına yönelik şiddet her geçen gün artıyor. Biz kadınların ekonomik ve toplumsal konularda güçlü olduklarında şiddet dahil birçok sorunun çözüleceğine inanıyoruz. Balçova kadın harekâtının bu anlamda güçlü olduğu bir ilçe. Bu gücü büyütmek ve yaygınlaştırmak için tüm işbirliklerine açığız” diye konuştu.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- Kylian Mbappe taraftardan özür diledi...
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- Erdoğan'dan EYT ve asgari ücret açıklaması
- 12 gün sonra tutuklandılar!