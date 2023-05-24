Başkan Çalkaya: Kız çocuklarımız için sandığa gidelim
Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, kapı kapı gezerek vatandaşları Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde oy vermeye davet ediyor. Başkan Çalkaya “Bu seçimlerde en büyük görev annelere düşüyor. Kız çocuklarımız için sandığa gidip tercihimizi demokrasiden yana kullanmalıyız” diye konuştu.
28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin önemi artarken, İzmir’de Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya kapı kapı gezerek yurttaşlarla görüşmeler yapıyor.
Özellikle ilk turda sandığa gitmeyen vatandaşlar ile görüşen Başkan Fatma Çalkaya, milli iradenin sandığa tam olarak yansıması için oy verme oranının artması gerektiğini ifade ediyor.
İlk turda Balçova’da oy kullanma oranının % 91 gibi bir rekor bir oranla gerçekleştiğini ifade eden Başkan Çalkaya “İlçemizde demokrasi vurgusunu ön plana çıkaran Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na % 75 oranında oy çıktı. Biz ikinci turda bu katılım ve oy oranlarının artması için çaba sarfediyoruz. Bunun için de en duyarlı kesim olan kadınlarla daha çok görüşmeye çalışıyoruz” diye konuştu.
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