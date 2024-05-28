Başkan Günel: Kuşadası plajlarını halka geri veriyoruz

Yayınlanma: 28.05.2024 - 12:05

Güncelleme: 28.05.2024 - 12:05

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sınırları içerisinde bulunan 401 bin 12 metrekare plaj alanının bakım, temizlik ve işletmesinin Kuşadası Belediyesi yetkisine devredilmesinin ardından plajlarda bulunan şemsiye ve şezlongların da ücretsiz olacağını duyuran Başkan Ömer Günel şöyle dedi:

“İzmir İdare Mahkemesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşmenin iptal etmesi sonrası kentimizin plajlarının bakım ve işletmesi ile ilgili yaşanan sorun Kaymakamlığımız ile Belediyemiz arasında yapılan yeni protokolle son buldu. Protokolle 20 Mayıs 2024 tarihi itibariyle kentimizin plajları 10 yıllığına Belediyemize devredildi. Eski protokolün iptalinden bugüne kadar geçen süre içerisinde de Kuşadası Belediyesi olarak kentimize, hemşehrilerimize ve konuklarımıza duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak plajlarımızın bakım ve temizlik çalışmalarını aksatmadan sürdürüyorduk. Yeni protokol ile çalışmalarımıza daha da hız verdik. Tertemiz plajlarımızın sezon boyunca tam kapasite ile hizmet verebilmesi için gerekli planlamaları tamamladık.”

“PLAJLARIMIZI BİR GELİR KAPISI OLARAK GÖRMÜYORUZ”

Protokolün ardından halk plajlarındaki şemsiye ve şezlongları ücretsiz hale getirme kararı aldıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak kentimizin en önemli doğal güzelliklerinden olan plajlarımızın bakım, temizlik ve düzenlemesini yapmayı bir kamu hizmeti olarak görüyoruz. Plajları bir gelir kapısı olarak değerlendirmiyoruz. Hemşehrilerimizin ve kentimizi ziyaret eden konuklarımızın memnuniyetini sağlamak amacıyla 401 bin 12 metrekare gibi geniş bir alana sahip olan plajlarımızın bakımını büyük bir zevkle yapıyoruz. Tatil planı yapmakta olan herkesi bu yaz Kuşadası’nın halka açık pırıl pırıl plajlarında denizin, güneşin ve kumun tadını çıkarmaya davet ediyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak talep, ihtiyaç ve beklentilerinizi karşılamak üzere yanınızda olmayı, özen ve titizlik içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.