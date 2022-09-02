Başkan Gürün: Ağa Bahçesi Konağı zengin kültürel dokuya renk katacak

02 Eylül 2022 Cuma, 12:16

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan ve 19. yüzyılda yapıldığı düşünülen Ağa Bahçesi Konağı’nda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Muğla evi mimarisi özellikleri ile dikkat çeken ve mülkiyeti 2017 yılında Muğla Büyükşehir Belediyesi’ne geçen yapının çalışmalarında fiziki gerçekleşme oranı yüzde 80’e ulaştı. Geçtiğimiz aylarda hamamda ısı dağıtımı için kullanılan tarihi cehennemliklerin de gün yüzüne çıkarıldığı tarihi Ağa Bahçesi Konağı’nda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmaları yerinde inceledi.

BAŞKAN GÜRÜN: SANAT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Muğla genelinde tarihi yapıları gün yüzüne çıkardıklarını ifade eden Başkan Gürün, yerel yönetimler olarak görevde oldukları sürece tarihi yapıları yeni kuşaklarla buluşturmayı görev edindiklerini vurguladı. Ağa Bahçesi Konağı’nın çalışmaların tamamlanması ile birlikte çok özel buluşmalara ev sahipliği yapacağını belirten Başkan Gürün, “Muğla özgün mimarisini koruyan ve yaşatan ender illerimizdendir. Menteşe ilçemizde çalışmalarına devam ettiğimiz Ağa Bahçesi Konağı da bu özgün mimari örneklerinden biri. Çalışmaları tamamlandığında Ağa Bahçesi Konağı birçok kültürel, sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapacak ve kent merkezindeki zengin dokuya ayrı bir renk katacak” diye konuştu.