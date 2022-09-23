Başkan Gürün, 'Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne katıldı

23 Eylül 2022 Cuma, 16:35

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı “Beyaz Önlük Giyme Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Başkan Dr. Osman Gürün doktorluğun çok kıymetli bir vazife olduğunu söyleyerek ve bu mesleği seçen doktor adaylarını, ailelerini tebrik etti.

GÜRÜN, DOKTORLUK ÇOK KUTSAL BİR MESLEK

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, hekimlik mesleğinin insan hayatına dokunduğu için çok kutsal ve değerli bir meslek olduğuna vurgu yaparken “Bugün doktorluk mesleğine adım atacak 219 evladımız beyaz önlüklerini giyecek ve 6 yıllık bir eğitime başlayacak. Diğer mesleklerimiz, vazifelerimiz de çok çok önemli ama doktor olmak bambaşka bir şey. Büyük bir sorumluluk ve aynı zamanda da büyük bir gurur. Hekimlik malzemesi insan olan olağanüstü bir meslek. İnsana hayat veriyor, sağlığı için elinizden geleni yapıyorsunuz. Dünyada her alanda ayrımcılık, ötekileştirme yaşanırken hekimler olarak onların üstünde ayrımsız olarak insan sağlığı için mücadele ediyoruz” dedi.

“HEKİMLERİMİZE, SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜNE KARŞISINDAYIZ”

Hekimlerimiz her ne kadar insana hayat verse, onların sağlığı için mücadele etse de bazen gereken değeri göremeyebiliyor. Günümüzde de çok gündemde olan ve hiçbir zaman tasvip etmediğimiz hekimlerimize, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda sakın karamsar olmayın. Tüm meslek yaşamımda ve bu yaşıma kadar zaman zaman alelade yapılmaya çalışılmış olsa da her seferinde hekimlerimizin kıymeti bilinmiş, hak ettikleri değeri almışlardır” dedi.

“GÖÇ EDEN HEKİMLERİMİZ UMUTLU GÜNLERDE TEKRAR YURDUNA DÖNÜP HİZMET VERECEK”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün “Beni Türk hekimlerine emanet edin” dediği çok kıymetli hekimlerimiz ne yazık ki dış ülkelere göç ediyorlar. Hekim göçü dediğimiz süreç içimizi acıtıyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Bu sistemin düzeleceğine inanmanızı istiyorum. Önümüzdeki yıllarda güzel günlerde yurt dışına giden kıymetli doktorlarımızın da ülkemize tekrar döneceğine inancım tam. Onları yetiştiren ülkelerine tekrar hizmet edecekler. Ayrıca Muğla’mızda tıp okuyacak öğrencilerimiz sadece okuldaki hocalarından eğitim almayacak aynı zamanda bu şehirde sizlere sizde bu şehre bir şeyler katacaksınız. Ailelerimizin de içi rahat olsun, evlatları sevgi, hoşgörü ve güler yüzün şehri Muğla’mızda bizlere emanet. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.