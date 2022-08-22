Başkan Gürün “Yörük Türkmen Beyi” ilan edildi

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 14:28

Türk kültürünü yaşatmak, Türk dilini, öz değerlerini, gelenek ve adetlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 13.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Yörük Türkmen Kültür Şenliği’, Menteşe ilçesine bağlı Düzeyn Yaylası’nda gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri düzenlenen ve iki gün süren şenliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Örgütlerinin Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



KOCA: SEVGİYİ, BARIŞI, HOŞGÖRÜYÜ SAVUNAN DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜYÜZ

Yörük Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca, açılışta yaptığı konuşmada, konfederasyonun, ülke genelinde faaliyet gösteren, Yörük Türkmen ve Türk kültürüne hizmet eden dernekler ve federasyonlarca oluşturulduğunu söyledi. Kendilerinin kini, nefreti, ötekileştirmeyi, bölücülüğü, ayrıştırmayı, kutuplaşmayı, kavgayı, öfkeyi, ahlaksızlığı ve riyakarlığı reddeden bir yapı olduklarını anlatan Koca, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü, kardeşliği, dayanışmayı, yardımlaşmayı ve adaleti tüm kavramların en güzelini, en iyisini savunan demokratik kitle örgütü olduklarını söyledi. Muğla Yörük Obaları Derneği Başkanı Orhan Akcan ise Suriye, Irak, İran, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile Anadolu'nun dört bir yanından Yörük Türkmen derneği temsilcilerinin etkinliğe katıldığını belirtti.

BAŞKAN GÜRÜN “YÖRÜK TÜRKMEN BEYİ” İLAN EDİLDİ

Yörüklere özgü kültür öğelerinin tanıtılması ve yaşatılması için Düzeyn Yaylasında düzenlenen Yörük Türkmen Şenliğinde birçok etkinlik organize edildi. Yörük Türkmen Şenliği’nin ilk gününde ‘Yörükler ve Türk Dünyası Paneli’ ile başlayan program, zerde yapımı ve dağıtımı ile devam etti. Ardından kız çıkarma, şeker parlama, kına yakma, Arasta'ya oğlan evine atla gelin götürülmesi etkinliklerinin ardından Düzeyn Yaylası'na çıkılarak yörük ateşi yakıldı. Şenliğin ikinci gününde ise şenlik alanında Yörüklere özgü kıl çadırlar kurulurken, çadırlarda yayık ayran ikramı yapıldı. Ayrıca Yörüklere özgü kültür öğelerinin yer aldığı birçok stant açıldı, yöresel oyunlar oynandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği şenlikte yöresel sanatçılar konserler verirken, halk oyunları gösterileri de yapıldı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Türk Boyları Konfederasyonu tarafından ‘Yörük Türkmen Beyi’ ilan edildi. Başkan Gürün’e Türk Boyları Konfederasyonu Genel Başkanı Durhasan Koca tarafından Türkmen kılıcı hediye edildi.

BAŞKAN GÜRÜN: BİRLİKTE OLMALIYIZ VE BERABER GELECEĞE UMUTLA YÜRÜMELİYİZ

Yörük Türkmenler olarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de diri ve iri olmaları gerektiğini ifade eden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, birlikteliklerini ufak tefek nedenlerle bozmadan geleceğe yürümeleri gerektiğini ifade etti. Yörük Türkmenlerin yaşam şekli ve kültürleri itibari ile en çok önem verdikleri değerlerin özgürlük ve adalet olduğunu vurgulayan Başkan Gürün, “Yörük Türkmenler ülkemizin geleceğidir. İlkeleriyle, kültürel yapısıyla, tarihlerden gelen öğretisiyle gerçekten milletimizin ve ülkemizin yapı taşıdır. Başları diktir ve misafirperverdirler. Yörük Türkmenler tabiata ve tüm canlılara sahip çıkandır. Doğayla iç içedir. En önemli özellikleri de vatanım dedikleri yeri canı pahasına sonuna kadar korumalarıdır. Bu kapsamda düzenlediğimiz bu toylarımızın amacı birliği ve dirliği oluşturmak, kavga etmemek, sevgi ve anlayışla birbirimizi anlamaya çalışmak. Bu kültürün hepimiz ve gençlerimiz tarafından daha iyi anlaşılması, özümsenmesi ve ona göre hareket etmesi ülkemizin geleceği açısından çok önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz kişiler vardır. Ben hayatımda hiç umutsuz olmadım” demiştir. Yani bizim umutsuz olmaya ve yorulmaya hakkımız yok. Birbirimizle küsmeye hakkımız yok. Birlikte olmalıyız ve beraber geleceğe umutla yürümeliyiz. Nice Yörük Türkmen toylarında birlikte olmak dileğiyle” diyerek sözlerini tamamladı.