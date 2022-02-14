Başkan Kayalar: Klaros Antik kentinde turizm canlanacak

14 Şubat 2022 Pazartesi, 16:42

Kazı çalışmalarının devam ettiği Klaros Antik Kenti'nde kült heykellere ait 35 adet yeni eser çıkarıldı. Çalışmalar sonucunda çıkarılan parçalar su taşkınlarından etkilenmeyecek alana taşındı.

Arkeolojide de büyük önem taşıyan Klaros Antik Kenti, Apollon tapınağı, bilicilik yeri olmasından dolayı Hellenistik dönemde ve özellikle Roma çağı için büyük önem taşıyor.

Menderes’in kültür turizminin başkenti olacağını ifade eden İzmir Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Klaros, Kolophon, Notion ve Lebedos gibi Antik döneme ait şehirleri sınırlarında barındıran Menderesimiz ayrıca Roma döneminden kalma Roma Hamamına da ev sahipliği yapıyor. Bu değerlerin gün yüzüne çıkarak işlenmesi bizler için çok kıymetli. Bu konuda çalışma yapan tüm kurum ve kişilere teşekkür ediyor, belediye olarak üzerimize düşen tüm görevi yapmak için hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. İlçemizin antik değerlerine sahip çıkmak ve dünya turizminde önemli yerlere taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.



