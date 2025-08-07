Başkan Murat Çalık hastanede 19 günlük tedavisi sonrası yeniden cezaevine gönderildi: Eziyet bitmek bilmiyor

İBB’ye yönelik operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık yeniden cezaevine sevk edildi.

4 Haziran’da Silivri’deki Marmara Cezaevi’nden İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne gönderilen ve geçmişte iki kez kanser tedavisi görerek hastalığı yenen Çalık, cezaevinde 21 kilo vermesi üzerine lenfoma şüphesiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat oldu. Kemik iliği biyopsisi alınarak yeniden cezaevine gönderilen ve burada fenalaşması üzerine anjiyo operasyonu da geçiren Çalık için verilen sağlık kurulu raporundaki blast değerini yüzde 4-5’ten 3-4’e düşüren Adli Tıp Kurumu yeniden değerlendirilme talep etti ve Çalık bu kez İzmir Şehir Hastanesi’nin hematoloji servisine yatırıldı.

Çalık’ın annesi, eşi ve iki kız kardeşi tedavi ve tetkiklerin yapıldığı hastane bahçesinde nöbetini sürdürürken, Çalık’tan yeniden kemik iliği biyopsisi alındı. Kaybettiği kiloları geri kazanması için takviye gıda desteği yapılan ve steril ortamda yaklaşık 20 gündür hastanede olan Çalık, dün öğleden sonra cezaevine sevk edildi.

Sevk sırasında Çalık, aileye gösterilmeden araca bindirilirken Çalık ailesi isyan etti. Murat Çalık’ın annesi Gülseren Çalık fenalık geçirerek hastaneye kaldırıldı. Eşi Zehra Evin Çalık ve kız kardeşleri de sinir krizi geçirirken çevredekiler aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

CHP PM Üyesi Sezgin Tanrıkulu “Bu zulmü yaşatanlara lanet olsun. İddianame yok bir şey yok. Halkımıza söz veriyoruz, bunlardan hesap soracağız. Bu anneye bu zulmü yaşatanlardan hesap soracağız. Ama bunlar gibi değil hukuk önünde hesap soracağız. Lanet olsun bu zalimliğe” diye isyan etti.

RAPOR ADLİ TIP’TA

Avukat Melih Koçhan, “Sağlık raporu da çıktı ve Adli Tıp’a gönderildi. Artık Adli Tıp’ın vereceği kararı bekliyoruz. Sağlık raporunu daha göremedik ama sağlık durumu hakkında geçmişte geçirdiği hastalıkları ön plana koyarak bir rapor gönderdiler. Şu an buradaki işlemler bitti. Adli Tıp artık bir karar verecek” dedi.