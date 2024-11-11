Başkan Mutlu: Amacımız herkesin kendini eşit hissetmesi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 11:16

Güncelleme: 11.11.2024 - 11:16

Konak Belediyesi, Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “21. Yüzyılda Sosyal Demokrat Belediyeciliğin Yol Haritası” başlıklı söyleşiye ev sahipliği yaptı.

Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen etkinliğe Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, Önceki Dönem Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Şehir Plancısı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Konak Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ve uygulamalarının masaya yatırıldığı söyleşinin açılış konuşmasını yapan Mutlu, belediye olarak bu alanda hayata geçirdikleri hizmet ve projeleri anlattı.

BAŞKAN MUTLU: AMACIMIZ HERKESİN KENDİNİ EŞİT HİSSETMESİ

Göreve geldikleri günden bu yana “Adil Kent Eşit Yurttaşlık” mottosuyla hizmet ürettiklerini belirten Nilüfer Çınarlı Mutlu, şunları kaydetti: ''

''Her geçen gün daha da derinleşen yoksulluğun en çok hissedildiği bir ilçelerden biri olan Konak’ta neler yapabiliriz üzerine çalışmalarımızı başlattık. Konak, en çok sosyal yardım alan ilçe. En zenginle en yoksulun, en eğitimliyle okuma yazma bilmeyenlerin bir arada yaşadığı, komşuluk sınırları içerisinde bambaşka hayatların olduğu bir ilçe. Amacımız kimsenin kendini öteki hissetmediği, gerçek bir sosyal demokrat belediyecilik ile Konak’ta tekrar buluşmak ve herkesin kendini eşit hissettiği bir yaşam biçimini oluşturmak. Halkın yönetimin içinde yer almasını sağlayabilmek için Mahalle Meclisleri kurmayı gündeme getirdik. Muhtarlarla birlikte mahallelinin de içinde yer aldığı bir yönetim biçimini oluşturmaya çalışıyoruz. Göreve gelir gelmez Psikososyal Destek Merkezimizi hizmete açtık, Mutluluk Kahvelerimizle özellikle emeklilerimizi sosyalleşebilir hale getirmeye çalıştık. Barınma hakkının anayasal bir hak olduğunu, herkesin dirençli bir kentte ve her türlü afete karşı dayanıklı bir binada yaşama hakkı olduğunu söyleyerek kentsel dönüşüm çalışmalarında gelinen noktayı bir üst aşamaya taşımak üzere kolları sıvadık.'' dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK HİZMETLERİNİ ANLATTI

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen hizmetleri anlatan Mutlu, şöyle devam etti:

''Sosyal demokrat bir anlayışla yönetilen belediyede toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm Konak’ta hissedilir olması gerektiği inancıyla Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı imzaladık. Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimiz, 11 ayrı merkezde 23 sınıf ile hayata geçti. Bu merkezlerimizde verilen okul öncesi eğitimden hiçbir ücret almıyoruz ve çocuklarımıza öğle yemeği de veriyoruz. Burada amacımız fırsat eşitliği yaratmak; bu bir başlangıç ve önümüzdeki günlerde de bu merkezlerimizin sayısı artacak. Hizmetlerimizle her sokağa ulaşmak gibi bir amacımız var. Herkesin kendini eşit hissetmesini önemsiyoruz. Sosyolog ve psikologlarımız eşliğinde engelli bireyler ve ailelerin yaşadığı evleri kapı kapı geziyoruz. İhtiyaçlarını ortaya çıkarıp imkanlarımız ölçüsünde destek oluyoruz. Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında servislerle mahallelerinden aldığımız kadın komşularımızı ücretsiz sağlık taramalarına götürüyoruz. İkinci El Eşya Hattı ile Konaklılar arasındaki dayanışma bağını güçlendirdik. Ev eşyasını değiştiren ya da yenileyen Konaklılar, kullanılabilir durumda olan ev eşyalarını belediyemiz aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Giysi Marketimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileler, yeni doğan bebek giysilerinden ayakkabıya, montlardan aksesuarlara kadar pek çok ürüne ücretsiz ulaşabiliyor. Dayanışmayı çok önemsiyoruz ama sürdürülebilir ve nitelikli yaşamlar için de İş’te Konak Personel İstihdam Ofisimizi hizmete açtık. Temmuz ayından bu yana 400 kişi bu sayede iş sahibi oldu. Kalan 4 buçuk yılda hayata geçireceğimiz hizmetlerimizle herkesin daha mutlu ve umutlu olmasını istiyoruz.''

ONUR: İNSANI ODAK ALAN ANLAYIŞ

Sivil toplum kuruluşlarının sosyal demokrasinin en önemli unsurları olduğunun altını çizen Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şube Başkanı Cengiz Onur, şöyle konuştu:

''Kentlerimizi hangi modelle yönetirsek yönetelim; var olanı korumak, siyasi, sosyal, ekonomik ve çevresel başarıyı sağlamak, kentlinin yaşam kalitesini arttırmak ve demokrasi kültürünü geliştirmek için uygulamamız gereken yöntem demokratik katılımcı yönetim modelidir. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı; insanı odak alan, üretken insan yaratma olmalıdır. Kentler deyince aklımıza o kentin havası gelir. Yerel yönetimler kentlerde yaşayan insanlara daha yeşil bir çevrede, daha havadar oksijeni bol olan havayı solutma görevidir. Kentlerin havası iki türlü değişir. Birincisi daha çok park daha çok ağaç, çiçek ve yeşil bitki örtüsü ile oksijen artar ve o kentin insanları daha rahat nefes alır. İkincisi de yerel yönetimlerin çağdaş, yenilikçi, insana yakışan uygulamaları ile kent kültürü ve demokrasisi gelişir ve bu çağdaş uygulamaları sayesinde kentliler demokrasi oksijeni ile soluklanırlar. Böylece o kentteki insanların yurttaşlık bilincinin uyanmasına, aynı zamanda demokrasi kültürünün gelişmesine neden olur.''

ŞAHİN: NASIL BİR YEREL YÖNETİM SORUSUNU SORAN ÇOK AZ İNSAN VAR

Her yeni dönemin kendi koşulları ile geldiğini ve yeni ihtiyaçlara yönelik yaklaşımlar geliştirmek gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ise sunumunda şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye çok uzun zamandır tartışması gereken şeyleri tartışmıyor. Örneğin içinde bulunduğumuz dönemde nasıl bir yerel yönetim sorusunu soran çok az insan var. Türkiye’ye yerel yönetimler açısından baktığınızda 1970’lerde ve 1990’larda iki ayrı sosyal demokrat belediyecilik geleneği yaşadı. Şimdi üçüncüsünü yaşıyoruz aslında. Fark yaratan sosyal demokrasi anlayışının uygulamadaki insanların gündelik hayatına dokunan örneklerinin hep sosyal demokratlar eliyle gerçekleştiğini gördük. Bugün Halk Ekmek hatta metrobüs diye bir şey varsa 70’lerden ve 90’lardan gelen kaynakların olduğunu hatırlamamız gerekir. Türkiye’de sosyal demokrasi dendiğinde bugün yenilikçi görünen, iyi ki yapılıyor denilen pek çok şeyin arkasında sosyal demokrat belediyecilik yaklaşımları var. Sayın Nilüfer Çınarlı Mutlu Başkanımızın anlattığı hikayede özellikle yapılan hizmetlerde konu başlıklarının çok heyecan verici olduğunu ve aslında bu başlıkların ta kendisinin göreve gelen belediye başkanlarımızın iş yapma biçiminde ve arayışlarında da yer bulduğunu görmek çok memnun edici.”