Başkan Oran’dan Kent Kültürü Müzesi için Çeşmeliler’e çağrı

Yayınlanma: 12.06.2023 - 11:08

Güncelleme: 12.06.2023 - 11:08

Göreve geldiği günden bu yana tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, Cumhuriyet Meydanı’nda yıllardır atıl durumda bulunan Gümrük Binası’nı restore ederek Çeşme Kent Müzesi olarak Çeşme’ye kazandırdı.

Kent Müzesi ve Tarihi Müze’nin yakında açılacağını duyuran Oran, “Geçmişle geleceği buluşturuyor, kültürümüzü tüm zenginlikleriyle yarınlara aktarıyoruz” dedi.

Çeşmelilere seslenen Oran; “Her köşesi farklı zenginliklerle dolu dünyanın en güzel noktası Çeşmemiz binlerce yıldır onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, acılar, sevinçler biriktirmiş. Ildır’dan, Bağlararası’ndan, Çeşmeköy’den tarih fışkıran kalıntılarıyla zamana meydan okumuş. Yeryüzündeki Cennet Çeşme binlerce yıldır bağrında taşıdığı tarihi, kültürel, gastronomik zenginliğiyle insanı büyüleyen bir aura yaratmış. Bu topraklar; işte bu birikimi ile hala çok dinamik, hala tüm dünyanın göz bebeği” dedi.

“BÜYÜK ÇEŞME AİLEMİN HATIRALARINI SAKLAYACAĞIZ”

Oran, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz bu mirası korumak, geliştirmek, yarınlarımıza aktarmak zorundayız. Çeşme Kent Kültürü ve Tarihi Müzemiz bunun için hazırlanıyor. Dünden yarına kültürel bir köprü kurmak için çalışıyoruz. Bu müzeyi büyük Çeşme Ailesi’nin hatıralarını saklayacağı kocaman bir sandık gibi düşünüyorum. Anneannemizden kalan bir yazmayı, dedemizden kalan bir saati, sararmış ama hala o günlerin cıvıltısını taşıyan fotoğraflarımızı bu müzede sergileyeceğiz. Müzemize tarihi eşyalarınızı bağışlayabilir ya da kısa süreli sergilenmesi için de teslim edebilirsiniz. Çeşme Kent Kültürü ve Tarihi Müzesi gelecek nesillerin gururla geçmişleriyle buluşabileceği bir zaman makinesi gibi ziyaretçilerini tarihte duygu yüklü bir yolculuğa çıkaracak.