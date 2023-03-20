Başkan Sandal: AKP’liler rezerv alandan yer aldınız mı?

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 15:36

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 15:55

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) Bayraklı'daki rezerv alında parselleri satışa çıkardı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da sosyal medya hesaplarından AKP’li Diyarbakır Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe ve akrabalarının rezerv alandan parsel alıp almadığını sordu.

Serdar Sandal, “Bayraklı’da, depremzede vatandaşlarımız için ayrılan rezerv alandaki parsellerin ticari alanlara dönüştürülerek pazarlık usulü ile satıldığını söyledik ‘doğru değil’ dediniz, ispatladık. Satışı yapandan da doğru söylemedigimizi söyleyenlerden de ses çıkmadı. Şimdi alıcıya soruyoruz: Diyarbakır Çüngüş’ün AKP’li Belediye Başkanı ve akrabaları, TOKİ’den, Bayraklı rezerv alanından yer aldınız mı?” diye sordu.

NE OLMUŞTU?

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, İzmir depremi sonrası depremzedelerin konut ihtiyacını karşılamak için oluşturulan Bayraklı rezerv alandaki arsaların ticari alanlara dönüştürülerek TOKİ kanalıyla satışa sürüldüğünü iddia etmiş, AKP İzmir Milletvekili Necip Nasır, “doğru değil” çıkışında bulunmuştu. Ardından Sandal, sosyal medyadan satışların yapıldığına dair belgeler paylaşmıştı. Sandal, Nasır’a “TOKİ, satışı hangi yöntemle yaptı ve arsayı kim aldı” diye sormuştu.

Bayraklı’da, depremzede vatandaşlarımız için ayrılan rezerv alandaki parsellerin ticari alanlara dönüştürülerek pazarlık usulü ile satıldığını söyledik ‘doğru değil’ dediniz, ispatladık. pic.twitter.com/ZLztMWVx4T — Serdar Sandal (@SerdarSandal) March 20, 2023

??Depremzedenin ve Bayraklı halkının hakkını korumak bizim boynumuzun borcudur.



TOKİ’nin Bayraklı rezerv alanda ticari alanlar oluşturduğunu ve bu alanları sattığını önceki paylaşımlarımızda ispat etmiştik! pic.twitter.com/n82KyhcuvO — Serdar Sandal (@SerdarSandal) March 18, 2023