Başkan Sengel’den 2. tur mesajı: Buradayız, kazanacağız

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:16

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:16

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura gitmesiyle çalışmalarına başlayan CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü’ne destek olmak için CHP Selçuk İlçe Binasına ziyarette bulundu.

Sosyal medya hesaplarından toplu fotoğraf paylaşan başkan Sengel, "Buradayız, kazanacağız... Partimize gelerek umut ve kararlılığımıza güç veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ya hep beraber ya hiç birimiz!" #BirlikteKazanacağız #Buradayız” notu düştü.