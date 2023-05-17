2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Başkan Sengel’den 2. tur mesajı: Buradayız, kazanacağız

CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü 2.tura giden Cumhurbaşkanı seçimleri için çalışmalarına başlarken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Buradayız, kazanacağız...” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:16
Başkan Sengel’den 2. tur mesajı: Buradayız, kazanacağız
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Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura gitmesiyle çalışmalarına başlayan CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü’ne destek olmak için CHP Selçuk İlçe Binasına ziyarette bulundu. 

Sosyal medya hesaplarından toplu fotoğraf paylaşan başkan Sengel, "Buradayız, kazanacağız... Partimize gelerek umut ve kararlılığımıza güç veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ya hep beraber ya hiç birimiz!" #BirlikteKazanacağız #Buradayız” notu düştü.


CHP Filiz Ceritoğlu Sengel Cumhurbaşkanlığı 2023 seçimleri

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