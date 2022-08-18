Soyer: İzmir’de turizmi geliştirmek için değerleri gün yüzüne çıkarıyoruz

18 Ağustos 2022 Perşembe, 14:54

Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu (IFITT) Türkiye tarafından 18-21 Ağustos tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenen Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu (IFITT) Türkiye Yaz Okulu ve Zirvesi başladı. İzmir Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi–İzQ'da yapılan yaz okulu ve zirvenin açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federasyonu (IFITT) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mine Güneş Kaya, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, ETİK yönetim Kurulu Başkanı Mehmet İşler, Uluslararası Bilgi Teknolojileri Turizm ve Seyahat Federas yonu (IFITT) Türkiye Yaz Okulu Program Koordinatörü ve IFITT Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ozan Aksöz, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

BAŞKAN SOYER: BU HİKAYE KADER DEĞİL DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN

Açılış töreninde Başkan Tunç Soyer, İzmir'in sadece doğası, denizi değil hoşgörülü, toleranslı, güler yüzlü insanların yaşadığı toplumsal iklimi ile de dikkat çektiğini kaydetti. Atina yılda 6 milyon, Barselona ise yılda 12 milyon turist alırken İzmir'in 1 milyon turist aldığını ifade eden Soyer, “Helvanın yapılması için gereken tüm malzemelerin en iyisi var. Neden yapamıyoruz? İnsan düşününce çok şey akla geliyor. Acaba ülke olarak mı güven vermiyoruz? Acaba altyapımız mı yetersiz, otel sayımız mı yatak sayımız mı yetersiz? Acaba pazarlama şirketleriyle yeteri kadar doğru bir anlaşma çerçevesinde bir araya gelemiyor muyuz? Birçok sebep olabilir... Bu hikâye bir kader değil ve bunu değiştirmek mümkün” diye konuştu.

“GÜN IŞIĞINA ÇIKARILMASI GEREKİYOR”

Kentin turizm potansiyelini artırmak için çalışmalarını aktaran Başkan Soyer, Turizm Stratejik Planı’nı hazırladıklarını, Visitİzmir'i uygulamaya koyduklarını ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dört bölgeyi sokmak için de çalıştıklarını kaydetti. Soyer şöyle konuştu: “Sadece sayısal değil, nitelikli turizmi de geliştirmek için önce nelere sahip olduğumuzu, nelerin üzerinde oturduğumuzu tarif etmemiz gerekiyor diye düşündük. Sadece İzmir olarak değil, tüm Türkiye olarak derya içinde olup deryayı bilmeyen balık misali yaşıyoruz bu topraklarda. Bunun gün ışığına çıkarılması gerekiyor. Biz önce neye sahip olduğumuzu gün ışığına çıkartmaya çalışıyoruz, sonra bunu uluslararası alanda da bilinir hale gelmesi için bir gayr et harcıyoruz. Bir şehrin, ne kadar büyük zenginliklere sahip olduğunun bir kıymeti yoktur eğer kabuğunu kırıp dünya ile buluşturmuyorsa. Ne eksik ki bütün bunları görmemize rağmen yol alamıyoruz? Hem ampirik hem bilimsel bilgiye ihtiyaç var. Birbirimizden bilgi alışverişi yapmak zorundayız. Yaşadıklarımızdan haberdar olmak zorundayız. İkincisi bilimsel bilgi. Dededen, atadan kalma yöntemlerle turizm sektörünü sürdüremezsiniz. Hangi zenginliklere sahip olduğunuzu biliyor olsanız da eğer turizm hizmetini sadece atadan kalma yöntemlerle sürdürürseniz yol alamazsınız, ileri gidemezsiniz. Bütün bu hikayeyi yapabilmek için dayanışma içinde olmak gerekiyor. İzmir'de şanslıyız. Bakanlığımız, valiliğimiz ve sektör temsilcilerimiz ile uyum içinde çalışabiliyoruz. Heyecanımız çok büyük.”

BİLGİ TEKNOLOJİLERİNDEN YARARLANALIM

İzmir Vali Yardımcısı Hulusi Doğan, “Çok güzel bir organizasyon. İzmir'in birçok artıları var. İzmir neden hala daha 1 milyon turistte kalıyor?. Eksiklikten değil, bilgilerin eksikliğinden kaynaklanıyor. Turizm çok farklı, çok kırılgan. Bilgi teknolojilerinden yararlanmak lazım. Dijital teknoloji gencinden yaşlısına, köylüden kentliye herkes kullanıyor. Bu çalışma gerçekten mükemmel. İzmir’in size, sizin de İzmir'e katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İzmir bir dünya kenti” ifadelerini kullandı.

TURİZMDE DİJİTALLEŞME ÖNEMLİ

IFITT Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mine Güneş Kaya, “İzmir gerçekten benim için çok büyük bir aile. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in büyük destekleri oldu. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, “Ülkemiz ve İzmir’in tarihinde önemli bir güne şahitlik ediyoruz. İzmir'de yaşayanlar ve çalışanlar, yatırım yapanlar da kentimizin uluslararası turizmde payının artmasını temenni ediyor. Turizmde dijitalleşme, yeni mesleklerin insan odaklı gelişebilmesi için şart” dedi.