Başsavcılık itiraz etti: Dilan Polat’ın eşi Engin Polat’a kötü haber!

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Bahis oyunları karşılığında komisyon vereceğini ileri sürdüğü kişiyi 600 bin TL dolandırdığı iddia edilen Engin Polat'a verilen beraat kararına Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

YENİDEN HAPSE Mİ GİRECEKLER?

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın eşi Engin Polat, bahis oyunları oynatmak için bayilik ve banka hesabını kullandırması karşılığında komisyon vereceğini ileri sürdüğü kişiyi 600 bin TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanmış ve beraat etmişti. Polat’ın davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

BAHİS BAYİLİĞİ VERİLECEĞİ İDDİASI ÜZERİNE 600 BİN TL ÖDEDİ!

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olayın 2021 yılında yaşandığı bildirilerek Tufan Yılmaz'a Engin Polat'ın başında olduğu iş organizasyonları kapsamında bahis oyunları oynatmak üzere bayilik verileceği yönünde teklif yapıldığı kaydedildi.

Yurtdışından gelecek paralar için döviz hesabı açması da talep edilirken bunun karşılığında döviz alacağı iletildi. Polat ile Tuzla’da görüşen Yılmaz'a, 1 milyon lira teminat yatırması karşılığında bahis oyunları oynatması için bayilik verme teklifi yapılırken Yılmaz, kendisine bahis oyunları bayiliği verileceği vaadi üzerine Polat’a 600 bin TL ödedi.

BERAAT ETMİŞTİ

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre , kendisine verilen vaatlerin gerçekleşmediğini ileten kişinin şikayeti üzerine Engin Polat hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken kişiyi tanımadığını söyleyen Polat, "Kendisi cezaevindeyken beni basında gördüğü için bu şekilde iddialarda bulunduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında Polat'ın cezalandırılmasını isterken mahkeme, ödemenin ispatıyla ilgili bir delil bulunamaması üzerine Polat’ın beraatına hükmetti.

SAVCILIK KARARA İTİRAZ ETTİ!

Beraat kararının ardından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti. Başsavcılık, sanık Engin Polat’ın, olay zamanı bahis oyunları bayiliği verileceği ve banka hesaplarının kullanılması karşılığı komisyon alacağına ilişkin sözlerle mağduru kandırdığı ve 600 bin lira alarak dolandırdığının sabit olduğunu ifade etti.

Mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken beraatına karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu belirten Başsavcılık, kararın kaldırılması amacıyla dosyayı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. Gözler üst mahkemeye çevrildi.