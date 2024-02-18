Batan kargo gemisinde hayatını kaybeden kadın mürettebat toprağa verildi

Yayınlanma: 18.02.2024 - 12:21

Güncelleme: 18.02.2024 - 12:25

Balıkesir’in Marmara Adası’ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı’na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden “Batuhan A” adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı.

Yapılan arama çalışmalarında gemide aşçı olarak çalışan mürettebat Zeynep Kılınç (33)’ın cansız bedeni bulundu. Bursa’da yapılan otopsisinin ardından Kılıç’ın cenazesi memleketi Adana’ya gönderildi.

Adana’da Kabasakal Mezarlığı’nda Kılınç’ın cenazesi toprağa verildi.