MSB'den Marmara'da batan gemideki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin açıklama

Yayınlanma: 17.02.2024 - 19:28

Güncelleme: 17.02.2024 - 19:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisinde arama kurtarma çalışmalarının sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Deniz Kuvvetleri'miz tarafından Batuhan-A isimli kargo gemisinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TCG Akın'da görevli dalgıçlarımız tarafından iki dalış yapılarak kargo gemisinde görevli bir personelin naaşı su yüzeyine çıkartıldı ve Sahil Güvenlik birimlerine teslim edildi. Deniz Kuvvetleri'miz tarafından arama kurtarma çalışmalarına akşam da devam edilecek."