Batman'da nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan', petrol atığına saplanıp öldü

Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" yaşamını yitirdi.

AA
21 Ağustos 2022 Pazar, 19:42
Batman'da nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan', petrol atığına saplanıp öldü
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Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı.

Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı.

Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.

 

 


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