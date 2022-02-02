Batur'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Planlar revize edilecek

02 Şubat 2022 Çarşamba, 09:49

Konak Belediyesi’nin şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Başkan Batur, açış konuşmasında Konak’ın gündeminin birinci konusunun Gültepe olduğunu dile getirdi.

Şehir Plancıları Odası’nın açtığı dava sonucu 4. İdare Mahkemesi’nde Gültepe Planının iptaline ilişkin kararın ardından planların revizesi için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Batur, odaya çağrı yaparak, “Birinci konumuz Konak’ın gündemi. Gültepe kentsel dönüşüm planlarıyla ilgili son gelişmeler. Biliyorsunuz, planlarımız meclisimizden oybirliğiyle geçmiş, daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisinden de yine oybirliğiyle onaylandıktan sonra askı müddeti yapıldı. Askı müddetinden sonra da vatandaşlarımızın itirazlarını değerlendirdik. Şehir Plancıları Odasının mahkemeye taşımasıyla Gültepe planlarımız hakkında önce yürütmeyi durdurma kararı verildi, daha sonra da Bölge İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İptal sürecinde gelen mahkeme kararlarını hem teknik arkadaşlarımızla hem de Büyükşehir Belediyesi’yle revize ettik. Beş ana maddeden oluşan itirazların çoğunun giderilebilmesi noktasında yeniden yol alacağız”dedi.

Gültepe’den vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Başkan batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz hafta Büyükşehir Belediyesi’nde teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Suphi Bey ve ilgili arkadaşlarla yaptığımız toplantıda görev taksimi yaptık ve çalışmalara başladık. Bundan sonraki sürecin yönetilirken, mahallede bu konuda oluşan kooperatifleri ve en önemlisi de Şehir Plancıları Odasını da bir kez daha bu sürece davet ediyoruz. Biz yapılan çalışmaların sunumlarını daha önce de gerçekleştirmiştik. Biz sunum yapmaya hazırız ama sunumla birlikte ve sonrasında revizyonların yapılabilmesi için geri dönüşlerin yapılmasında samimiyet bekliyoruz. Artık insanların beklemeye tahammülü kalmadı. Burada kaybettiğimiz şey, zaman. En değerli şey zaman. Onun için daha dikkatli bir şekilde, daha hızlı bir şekilde hemen gündeme getireceğiz. Gültepe’den vazgeçmeye niyetimiz yok. Devam edeceğiz çalışmalarımıza, herkes bunu böyle bilsin. Orada yapılan çalışmalar bu kente ve orada yaşayan insanlara kolaylık sağlayacak. Biz o bölgede yaşayanların makus kaderini değiştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

BU YIL ZAM YOK

Konak Belediye Meclisi’nin aralık ayı toplantısında aldığı kararla zamlanmayan katı atık tarife cetvelleriyle ilgili oteller, hastaneler, devlet okulları, aile hekimlikleri ve sağlık ocaklarında indirime gidilmesini öneren teklifte meclise sunuldu. Komisyonlara havale edilen önergenin kapsadığı birimlerin tarifelerinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili konuşan Başkan Batur, “Aralık ayındaki meclis toplantımızda yaptığımız katı atık düzenlemesinde konutlar, lokantalar, kafeteryalar ve benzeri hiçbir yere zam yapmadık. Bizim katı atıkta 170 bin abonemiz var şu anda. Katı atık bedeli olarak bu saydığımız yerlerde düzenleme yapmıştık, hatta bazılarında da indirim yapmıştık. Bu madde, 170 bin aboneden 286’sını ilgilendiriyor. Düzenlemeyi 2021 yılındaki uygulama olarak getiriyoruz. Esnafımız ve konutlar zaten 2021 yılındaki katı atık bedelini ödüyor şu anda” dedi.