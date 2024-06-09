Bayburt’ta yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 09.06.2024 - 00:17
Bayburt’ta yıldırım düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti
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İlçeye bağlı Günbuldu köyünde hayvan otlatan Burak Bayraktar’a (24) yıldırım isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Bayraktar’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bayraktar’ın cenazesi, Bayburt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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