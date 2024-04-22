Bayburt'ta kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı

Bayburt'un Soğanlı Dağları'nda kar nedeniyle yolda mahsur kalan turistler kurtarıldı.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:22
Bayburt'ta kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
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Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bulunan Soğanlı Dağları üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gitmek isteyen Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turist, bulundukları otomobilin yolda kara saplanması sonucu mahsur kaldı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, kent merkezine getirildi. Sağlık durumu iyi olan turistler, bir otele yerleştirildi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle otomobili kara saplandığı yerden çıkarttı.


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