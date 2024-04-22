Bayburt'ta kar nedeniyle dağ yolunda mahsur kalan 4 turist kurtarıldı
Bayburt'un Soğanlı Dağları'nda kar nedeniyle yolda mahsur kalan turistler kurtarıldı.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde bulunan Soğanlı Dağları üzerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e gitmek isteyen Bulgaristan, Belçika ve Finlandiya uyruklu 4 turist, bulundukları otomobilin yolda kara saplanması sonucu mahsur kaldı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye, İl Özel İdaresi, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Görevlilerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonunda turistler, kent merkezine getirildi. Sağlık durumu iyi olan turistler, bir otele yerleştirildi.
Öte yandan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makinesiyle otomobili kara saplandığı yerden çıkarttı.
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