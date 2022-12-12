Bayındır Devlet Hastanesi’ndeki sendikal ayrımcılığa suç duyurusu

12 Aralık 2022 Pazartesi, 13:18

İzmir Bayındır Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü olarak görev yapan Çiğdem Çelik'in Birlik, sendikal ayrımcılık yaparak sağlık çalışanlarına kendi üye olduğu sendikaya geçmeleri için baskı yaptığı ileri sürüldü. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, teklifi kabul etmeyen üyelerinin görev yerlerini değiştirmekle suçladığı Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan Birlik Sağlık Sen Başkanı Doğruyol, idareci arkadaşımıza çalışanlar arasında ayrımcılık yapmaması konusunda kendisine defaten uyarıda bulunduklarını ancak, maalesef bir gelişme kaydedemediklerini belirterek, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki, sağlık kurumlarımızda önceliğimiz iş huzurunu sağlayabilmek için mücadele etmek. Bunun için de önceliğimiz diyalog. Ancak, siyasetin ve hükümet yanlısı sendikanın idarecilerime yaptığı baskı ve idarecilerimizin sözleşmeli olması ve sözleşme imzalamalarındaki tek kriterin siyasi referans olması maalesef darecilerimizi de zor durumda bırakmaktadır” dedi.

“YARGIMIZA GÜVENİYORUZ”

“Bayındır devlet hastanesinde yaşanan sadece bir örnektir” diye devam eden Doğruyol, “Ülke genelindeki kurumlarımızın pek çoğunda benzer sıkıntılar yaşanmaktadır. Bundan dolayı sözleşmeli yöneticilikten bir an önce vaz geçilmeli, liyakate dayalı bir sistem getirilmelidir. Bir yöneticinin görevi, yaptığı uygulamalarla çalışanlar arasında huzursuzluk çıkarmak değil, öncelikle kurumda huzuru sağlamaktır. Tüm bürokratlar kanunlara uymak zorundadır. Kamu kurumlarımız hiçbir siyasinin, hiçbir sendikanın, hiçbir bürokratın özel işletmeleri değildir. Sunduğumuz deliller sabittir. Yargımıza güveniyoruz. Bu güne kadar yaptığımız gibi, bundan sonraki süreçte de ülkemizin neresinde olursa olsun, haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik karşısında ne gerekiyorsa yapacağımızdan hiçbir kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.