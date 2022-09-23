Bayraklı Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetlerinden 60 bin kişi yararlandı
İzmir’de Bayraklı Belediyesi’nin yurttaşlara sunduğu ücretsiz sağlık hizmetlerinde 59 bin 866 kişi faydalandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Toplum sağlığı öncelikli konularımızdan biri. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine en kolay şekilde ulaşması ve tedavilerinin sağlanması için her zaman üzerimize düşeni yapacağız” dedi.
Bayraklı Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmetleri yüzleri güldürdü. Donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi’nin polikinliklerinden son üç yılda 59 bin 866 kişi faydalandı. Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 11 bin 914 kişiye poliklinik hizmeti verdi. 4 bin 229 kişiye evde sağlık hizmeti sunuldu. 6 bin 331 vatandaş belediyenin hasta nakil aracıyla sağlık kuruluşlarına nakledildi. 37 bin 392 ilçe sakini ise ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden faydalandı.
RANDEVU SİSTEMİYLE ÇALIŞIYOR
Randevu sistemiyle çalışan poliklinikler hafta içi her gün hizmet verirken, 4 doktor, 7 diş hekimi, 4 hemşire, 2 paramedik, 2 Acil Tıp Teknisyeni, 1 sağlık memuru ve 4 sağlık teknikeri görev yapıyor. Merkezlerde muayene, enjeksiyon, pansuman, tansiyon takibi, evde doktor ziyaretleri, ölüm raporu, hasta nakil, diş muayenesi-tedavisi, çekim ve dolgu gibi hizmetler veriliyor.
HERKES İÇİN SAĞLIK
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal “Her vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden ücretsiz ve eşit olarak faydalanmasını önemsiyoruz. ‘Herkes için sağlık’ parolasıyla toplum sağlığını korumayı ve bu konuda üzerimize düşeni yapmayı asli görevlerimizden biri olarak sayıyoruz. On binlerce vatandaşımızın faydalandığı sağlık hizmetlerimizi geliştirerek sürdüreceğiz” diye konuştu.
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