Bayraktar TB3 Kara Kuvvetleri envanterinde: Teslimata ilişkin merak edilenler Cumhuriyet'te

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın başında olduğu BAYKAR, Millî Savunma Bakanlığına (MSB) Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) sattı. MSB’nin önceki günkü açıklamasına göre muhtelif miktarda TB3, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) envanterine girdi.

UÇUŞ VE HEDEF TESTLERİNİ TAMAMLAMIŞTI

Bayraktar TB3, katlanabilir kanat yapısıyla, kendi sınıfında, kısa pistlerden iniş ve kalkış yapabilen ilk SİHA olarak tanıtılıyor. Bu özelliğiyle TCG Anadolu gemisinde 100’den fazla uçuş görevi gerçekleştiren TB3, havada bin 167 saatin üzerinde kalarak testleri başarıyla tamamladı. Tek seferde ise 32 saat ve 5 bin 700 kilometre uçuş yapabildi. Hedefi bulma anlamında hava-kara füze testlerini geçen TB3’ün gelecekte hava-hava füzeleriyle de entegre edilmesi bekleniyor.

NEDEN DENİZ KUVVETLERİNE ALINMADI?

Peki KKK, Bayraktar TB3’e neden ihtiyaç duydu? Savunma analisti Kozan Erkan, bu soruyu, “Muhtemelen Kara Kuvvetleri, Bayraktar TB2 siparişlerini TB3’e çevirdi. TB3’ün TB2’ye göre daha uzun menzili, daha fazla havada kalış süresi ve görev yükü taşıma becerisi var” şeklinde yanıtladı. TB3’ün neden önce Deniz Kuvvetlerine değil Kara Kuvvetlerine alındığı sorusuna ise Erkan, “Deniz Kuvvetleri bunları muhtemelen TCG Anadolu üzerine yerleştirmek istiyor. Kara Kuvvetleri ise pist üzerinden alabiliyor. Teslimatı bu nedenle daha zahmetsiz oluyor” cevabını verdi. TB3’ün gelecekte Deniz Kuvvetleri envanterine de girmesi bekleniyor.

‘ZIRHLI ARAÇ NEDEN ALINMIYOR’ ELEŞTİRİLERİ

TB3’ün envantere girmesiyle Kara Kuvvetlerinin ihtiyaçları da kamuoyunda gündeme geldi. Özellikle zırhlı muharebe araçlarının (ZMA) ve tankların eksik olduğu yönünde eleştiriler yapıldı. Erkan, her ne kadar ordunun bu araçlara ihtiyacı olsa da, TB3’ün alınmasını olumlu şekilde değerlendirerek, “Hepsinin kullanım amaçları ve yerleri birbirinden farklı. Bu tartışmalar teknikten uzak. İHA’ların becerileri geliştikçe, diğer bütün araçların yetenekleri artıyor. Örneğin İHA’lar eskiden sadece istihbarat amaçlı kullanılırken, şimdi bomba ve füze bırakma gibi görevleri de yerine getiriyor” sözlerini kullandı.

‘ALTAY TANKI’NIN SERİ ÜRETİMİ BAŞLADI’

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ALTAY Ana Muharebe Tankı’nın seri üretimine başlandığını söyledi. Tosyalı, BATU Güç Grubu motorlarıyla entegre tankların, seri üretimden önce, tüm testlerden sorunsuz geçtiğini ifade etti. Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tank fabrikasında seri üretimine başlanan ALTAY tanklarının Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ilk teslimatı, fabrikanın resmi açılış töreninde gerçekleştirilecek. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu yıl içinde 3 ALTAY Tankı’nın TSK envanterine gireceğini ifade etmişti.