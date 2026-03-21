Bayram trafiği İstanbul’u kilitledi: Yoğunluk yüzde 69’a çıktı!

İstanbul'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğunun daha fazla olduğu görülürken, ana arterler ve köprü bağlantı yollarında araçlar zaman zaman hareket etmekte zorlandı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Altunizade katılımında trafik akışının yavaşladığı ve araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.
Edirne istikametinde ilerleyen araçlar zor anlar yaşadı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU ARTIYOR
Trafik yoğunluk haritasına göre Anadolu Yakası’nda yoğunluk saat yüzde 72’ye ulaşırken, Avrupa Yakası’nda yoğunluk yüzde 58 olarak kaydedildi.
Saat 14.30 itibariyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 69'a ulaştı.