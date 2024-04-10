Bayramda otobüs metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşlar, bayram boyunca toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bayram toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını duyurdu. Peki, Bayramda otobüs metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 09:19
Bayramda otobüs metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?
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Bayram tatili nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir’de bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Peki, Bayramda otobüs metro ve metrobüsler ücretsiz mi? Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi?

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Resmi Gazete’de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 10 Nisan Çarşamba günü saat 00.00’dan 12 Nisan Cuma günü saat 00.00’a kadar Başkentray, Marmaray, İZBAN Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İst. Havalimanı-Arnavutköy-Metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

İBB'DEN TOPLU TAŞIMA AÇIKLAMASI

İBB, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladı. İstanbulluların 9 günlük bayram tatilinde Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre; 10-11-12 Nisan Ramazan Bayramı tatili süresince kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, İBB’ye bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

İETT, Ramazan Bayramı'nda gerçekleşebilecek olası yoğunluklara karşı ek araçları göreve dahil edecek.

METRO SEFERLERİ CUMARTESİ TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK

Metro İstanbul’da bayram boyunca seferler cumartesi tarifesine göre yapılacak. Seferler, bayramın 1'inci ve 2'nci günü 06.00 - 00.00 saatleri arasında gerçekleşecek.

12 Nisan Cuma günü ise, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı/Bağcılar, M2 Yenikapı-Hacıosman, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Samandıra, M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü ve M7 Yıldız-Mahmutbey metro hatlarında Gece Metrosu uygulaması hizmet verecek.


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