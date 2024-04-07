Yayınlanma: 07.04.2024 - 17:21

Güncelleme: 07.04.2024 - 17:21

Bayram tatili boyunca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü, Kuzey Marmara gibi yolları tercih edecek olan sürücüler, yolların ücretsiz olup olmadığı merak etti. Peki, Ramazan Bayramı'nda hangi yollar ücretsiz? Bayramda Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Kuzey Marmara bedava mı?

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Bayram için kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi aldık. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Bayramda 30-35.000.000 arasında vatandaşımızın yurt çapında seyahat edeceğini öngörüyoruz. Karayolu, demir yolu, hava yolu ve diğer ulaştırma modlarında gidiş dönüş seyahatleriyle beraber bir vatandaşımızın bir gidiş bir dönüş, bir de üçüncü bir lokasyona gitmesini de düşündüğümüz zaman 100 milyon civarında bir yolculuk yapılacağını öngörüyoruz. Milyonlarca vatandaşımızın seyahatleriyle memleketimizde bir nevi kavimler göçü yaşanacak diyebilirim. Yani 85-86 milyon olan nüfusumuz var. 1 milyon civarında bir hareket olacağını öngörüyoruz. Yaşanması muhtemel yoğunluk nedeniyle Bakanlık olarak kara, deniz, hava ve demiryollarında tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Kara yollarında 68 bin 680 km yol ağımızda tedbirlerimizi aldık ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Çünkü en yoğun seyahatin karayoluyla olacağını biliyoruz ve öngörüyoruz. 7/24 esasına göre ülke genelinde yayılmış 18 adet Bölge Müdürlüğümüz, 122 adet bakım şefliğimiz, 15 tünel bakım işletme şefliği, 41 otoyol bakım işletme şefliği, bayram süresince kesintisiz hizmet verecekler.

Bu bayramda da Karayolları Genel Müdürlüğünün işletmesindeki köprü ve otoyollar Cumhurbaşkanımızın kararıyla 9 gün süresince cumartesi sabah itibariyle bayram tatili sonuna kadar ücretsiz olacak. Trafiğin yoğun olduğu karayolu güzergâhlarımızda yol çalışmalarına da ara verdik. Trafiğin yoğun olan tatil bölgelerinde ek önlemler aldık. Tatil süresince devam eden yol bakım onarım çalışmalarına asgari düzeye indirdik. Mümkünse tamamen onları bırakma noktasında bir arkadaşlarımızla tasarrufta bulunduk. Yine zorunlu olan kesimlerde bakım onarım gibi nedenlerle şerit sayısındaki eksilmeleri de gözden geçirerek mümkün olduğu kadar tam şerit sayısıyla trafiğe hizmet edelim istiyoruz. Böylece uzun trafik kuyruklarının da oluşmasını engellemiş olacağız."

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı, 10 Nisan Çarşamba başlıyor, 12 Nisan Cuma günü bitiyor. Bayram tatili ise arife günü olan 9 Nisan Salı günü öğlenden sonra başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü son bulacak. Bu günler resmi tatil. Bayram tatili öncesi 8 Nisan Pazartesi ile arife günü olan 9 Nisan idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.