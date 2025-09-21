Bayrampaşa Belediyesi CHP'de kaldı: Özgür Özel'den ilk açıklama

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkanvekili seçimi yapıldı.

Seçimin ilk dört turunda eşitlik bozulmadı, başkanvekili kura ile belirlendi. CHP’nin adayı İbrahim Kahraman kura sonucu başkanvekili oldu.

CHP lideri Özgür Özel’den Bayrampaşa'da yaşananlara ilişkin açıklama geldi.

Özel, "CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanı ile davranması sonucunda kuraya kaldı" açıklamasında bulundu.

"KURA İLE DE OLSA HAK YERİNİ BULDU"

Özel, şunları kaydetti:

"Bayrampaşa’da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayını CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanı ile davranması sonucunda kuraya kaldı.

Kurada da hak yerini buldu. Belediye başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç. Kura ile de olsa hak yerini buldu"