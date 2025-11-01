Bayrampaşa’da yeni yönetimin ilk icraatı: Seçilmiş başkanı takipten çıkardılar!

Bayrampaşa Belediyesi’nde göreve gelen yeni yönetimin ilk adımı tartışma yarattı.

CHP Bayrampaşa Grup Sözcüsü Seda Türkoğlu Çam, belediyenin resmi sosyal medya hesaplarının seçilmiş Belediye Başkanı Hasan Mutlu’yu takipten çıkardığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çam, “Bayrampaşa’da haksız şekilde göreve gelen azınlık yönetiminin ilk icraatlerinden biri, seçilmiş belediye başkanımız Hasan Mutlu’yu belediyenin tüm resmi hesabından takipten çıkmak oldu” ifadelerini kullandı.

Çam, bu tutumu eleştirerek şu soruyu yöneltti: "Bizler bu uygulamayı şimdiye kadar yalnızca kayyum yönetimindeki belediyelerde gördük. Yoksa Bayrampaşa fiili olarak kayyumla mı yönetiliyor?"