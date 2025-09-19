Bayrampaşalılardan tutuklanan Belediye Başkanı Hasan Mutlu'ya destek

Tutuklu Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun cezaevinden gönderdiği mektup, avukat kızı Begüm Nazlı Mutlu tarafından okundu.

Mutlu, mektubunda hemşehrilerine selam göndererek demokrasi ve adalet vurgusu yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Çelik burada yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"300 gündür İstanbul'da büyük bir zulüm ve adaletsizlikle karşı karşıyayız. Çok şey gördük, çok süreçlere tanıklık ettik. Bu 300 günün büyük bir kısmı emniyet müdürlükleri, adliye ve cezaevi önlerinde geçti. Bu 300 gün içerisinde unutulmayacak anlara tanıklık ettik. 44 yaşındayım ve asla unutmayacağım bir şey şudur: Bayrampaşa halkının, Bayrampaşa’da her iki kişiden birinin oyunu vererek göreve getirdiği Hasan Mutlu başkanımız hiçbir tehdit karşısında boyun eğmemiştir.

Hiçbir baskı altında boyun eğmemiş ve başı dimdik bir şekilde büyük bir onurlu duruş sergilemiştir. Buradan Silivri Zindanı’ndaki Bayrampaşa’nın seçilmiş belediye başkanı Sayın Hasan Mutlu’ya hem büyük bir teşekkür hem de selam göndermek istiyorum. Az önce ifade ettiğim gibi bu zorluklar gelir geçer. Ama bu süreç, bir öğretmen ve eğitimci olarak biz gençlere büyük bir örnek olmuştur. Tarihin doğru yerinde durabilmenin örneğini göstermiştir. Tarihin doğru yerinde duranlar er ya da geç kazanacaktır.

Mücadelemiz demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesidir. Mücadelemiz, düşük gelirli emekliler ve asgari ücretle çalışan işçilere daha güzel bir gelecek sunma mücadelesidir. Mücadelemiz, çocuklara eşit eğitim fırsatı sağlama mücadelesidir. Bu mücadelemizi kesintiye uğratmaya çalışıyorlar, durdurmaya çalışıyorlar. Ama biz çok inançlı ve kararlıyız. Türkiye’nin birinci partisi emin adımlarla iktidara yürüyor. Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

HASAN MUTLU: BU SİYASİ VE HUKUKSUZ BİR OPERASYONDUR

Mutlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dostlarım, arkadaşlarım, komşularım, sizleri çok seviyorum. Hepinizi şimdiden çok özledim. Yaklaşık 35 yıldır Bayrampaşa’da ve bölgede eğitim işiyle uğraşıyorum. Bana güvendiniz, en kıymetli varlıklarınızı, çocuklarınızı emanet ettiniz. Sadece Bayrampaşa’da 40 binin üzerinde öğrencimize, çocuklarımıza eğitim desteği verdim. Bir nebze olsun sizlerle birlikte çocuklarımızın geleceklerine yardımcı olmak için özenle çalıştım. Hiçbirini kırmadım, sizler de bizleri asla kırmadınız. Biz sizleri sevdik, güvendik; sizler de beni sevdiniz, güvendiniz. Sizleri ve çocuklarınızı çok özledim.

Okullara girdiğimde çocuklarımın 'Hasan Hocam, Başkanım' diye bana koşmalarını, sevgiyle boynuma sarılmalarını çok özledim. Bana güvendiniz ve kendi özgür iradenizle, helal oylarınızla Bayrampaşa Belediye Başkanı görevi verdiniz. Sizler benim ne yapıp ne yapmayacağımı çok iyi bilirsiniz. Ben ve arkadaşlarım sizlerin güvenine daima layık olmaya çalıştık. Her şeyi siz halkımız için yaptık.

"ASLA KANUNSUZ VE HUKUKSUZ İŞLERİN İÇİNDE OLMADIK"

'Vatandaşın olanı vatandaşımıza kazandıracağız' dedik. Yaşanabilir bir Bayrampaşa yapacağız, çocuklarımıza ve komşularımıza yaşanabilir alanlar oluşturacağız dedik. Mutlu bir Bayrampaşa oluşturmak için uğraştık. Sizler ve çalışma arkadaşlarımız ile kısa sürede çok büyük işler yaptık. Bayrampaşa’da kısa zamanda önemli değişimler gerçekleştirdik. Sizlerin olanı sizlere kazandırdık.

Asla kanunsuz ve hukuksuz işlerin içinde olmadık. Rantçıların, istismarcıların, arsızların ve kul hakkı yiyenlerin her zaman karşısında olduk. Onlara asla ödün vermedik. Asılsız iftiralarına, tehditlerine, saldırılarına asla korkmadık. Ancak sizlerin de bildiği gibi 13 Eylül Cumartesi günü bir şafak operasyonu ile ben ve arkadaşlarım gözaltına alındık. Birçok arkadaşım tutuklandı. Rant isteyenler ve kul hakkı yiyenlerin ifadelerine güvenildi. Her türlü delili sunduğumuz halde yüzümüze bile bakılmadı ve tutuklandık. Bu siyasi ve hukuksuz bir operasyondur.

"BİR GÜN MUTLAKA HAK YERİNİ BULACAK, KARANLIKLAR AYDINLIĞA ÇIKACAK"

Ancak bizler asla korkmayacağız, yılmayacağız. Bizlerin Allah’tan başka hiç kimseden korkusu yoktur. Önce Allah’a, sonra siz değerli halkımıza güveniriz. Bir gün mutlaka hak yerini bulacak, karanlıklar aydınlığa çıkacak. Sizler beni tanırsınız; ben asla öfke duymaz, kibir ve ego barındırmam. Kimsenin kalbini kırmadım, kırmam da. Asla küfürlü veya agresif konuşmam. Her zaman doğrudan yana, haklıdan yana olurum. İnançlı biriyim; kul hakkından ve haramdan korkarım.

Sizler beni böyle bir kişi olduğum için sevdiniz ve çocuklarınızı bana emanet ettiniz. Çocuklarınızı kendi çocuklarım gibi çok sevdim. Onlar da beni çok sevdi. Sizlere her zaman 'abi, ablam' diye seslendim. Çalışma arkadaşlarımı asla hor görmedim; her zaman onların yanında olmaya özen gösterdim. Onları çok sevdim, onlar da beni sevdiler. Kapım her zaman herkese açıktı. Sizleri çok seviyorum, Allah’a ve sizlere güveniyorum. Sizlerin de beni sevdiğini ve güvendiğini biliyorum. Bu sevgi ve güvenden cesaret alıyor, korkmuyorum. Tüm vatandaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, kadınlarımıza ve çocuklarımıza selam ve sevgilerimi iletiyorum."