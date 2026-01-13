Bebek Otel ile ilgili yeni iddia: Mühürlenmesine ilişkin yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı mı?

Uyuşturucu soruşturmasıyla gündeme gelen ve partilerin merkezi olduğu iddia edilen Bebek Otel'in 28 Aralık'ta mühürlenmesi ardından nasıl tekrar faaliyete geçtiğine dair tartışmalar devam ederken yeni bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş Kaymakamlığı’nın kapattığı otelle ilgili yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildiği ve yürütmeyi durdurma kararı alındığı öne sürüldü.

"DÜN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI KALDIRILDI"

Nefes yazarı Aytunç Erkin, uyuşturucu soruşturmasında iddiaların göbeğindeki Bebek Otel'e ilişkin kaleme aldığı yazısında şunları aktardı:

"28 Aralık’taki baskından sonra bir ay süreyle mühürlenen Bebek Otel nasıl açıldı? Otel müdürü '28 Aralık 2025 tarihinde otel mühürlendikten sonra nasıl açıldığına dair bir bilgim yoktur. Muzaffer Yıldırım otelin sahibidir. Bu konuyu o daha iyi anlatır' dedi.

Kapatma kararına rağmen yeniden açılmasına ilişkin soru sorulması üzerine Muzaffer Yıldırım da şu savunmayı yaptı: 'Mühürlenme tutanağı geldiğinde avukatım idare mahkemesine başvurarak yürütmeyi durdurulması kararı talep etti. Ertesi gün de mahkeme, evrakların eksik olduğunu belirterek yürütmenin durdurulması kararı verdi.' Öğrendiğime göre; Beşiktaş Kaymakamlığı’nın kapattığı otelle ilgili yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi ve dün yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı."