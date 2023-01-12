Bebek'teki Lucca isimli mekanda dehşet anları: Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı da olaya karıştı!

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 12:42

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 12:42

Türkiye’de artan şiddet kültürü, hayatın olağan akışındaki yurttaşların yaşamını tehdit eder boyuta geldi. Bebek’te bulunan ve ünlü isimlerin sık sık ziyaret ettiği Lucca adlı mekânda önceki gün kavga çıktı.

İddiaya göre iki grup arasında “Neden yanımdaki kadına baktın?” tartışması yaşandı. Tartışmanın sonunda, yer altı dünyasıyla ilişkilendirilen bir grubun mekânı bastığı ileri sürüldü.

Öte yandan sosyal medya platformu Twitter’da kavgaya karışan isimlerden birinin de iş insanı Ali Sabancı’nın oğlu Emrecan Sabancı olduğu iddia edildi. Kısa süre sonra bu bilgi doğrulandı. İktidara yakın Sabah Gazetesi’nin cemiyet yazarlarından Bülent Cankurt da kavgaya karışan kişinin Emrecan Sabancı olduğunu 12 Ocak 2022 tarihli Sabah Gazetesi’ndeki köşesinden duyurdu.

Mekânda bulunanlara saldıran grup ve git gide büyüyen kavga bir yurttaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SİLAH PATLADI İDDİASI

Cumhuriyet’e konuşan ve güvenlik kaygısıyla adını vermek istemeyen yurttaş, şunları söyledi:

“Çok büyük bir kavgaydı. Ortalık darmadağın oldu. O keşmekeşin içinde sanırım silah patladı. İçeride mahsur kaldık. Hayatımda böyle bir korku yaşamamıştım. Yanımda bulunan bir ağabeyim yumruk yedi. Konuyla hiç alakası olmayan insanlar dehşet içinde yaşananlara tanıklık etti. 4-5 gencin içeri girdiğini gördüm. Cam çerçeve indi” dedi.

Kavganın gerçekleştiği mekân Lucca’nın yetkilileri ise Cumhuriyet’ın sorularına yanıt vermedi, telefonla bilgi talebine dönüş yapmadı.

TECAVÜZ İDDİASINA YÖNELİK İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Lucca, 2020 yılında da işletmecisinin bir kadına tecavüz girişimiyle gündeme gelmişti. Lucca’da 8 Ocak 2020 tarihinde belirtilen skandal olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı iddianame hazırlamıştı. İddianamede, iş yerinin güvenlik kameralarının 6 Ocak-14 Ocak günleri arasında arıza nedeniyle kayıt yapmadığının tespit edildiği belirtilmişti. Bu tespit, medyada ‘Lucca’da skandal’ başlığıyla duyurulmuştu.