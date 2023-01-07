Dilek Sabancı kimdir, kaç yaşında? Dilek Sabancı evli mi?

Yayınlanma: 07.01.2023 - 17:28

Güncelleme: 07.01.2023 - 17:28

2004 yılında yaşamını yitiren iş insanı Sakıp Sabancı’nın kızı Dilek Sabancı'nın yaşamı merak ediliyor.

DİLEK SABANCI KİMDİR?

Dilek Sabancı 24 Ekim 1964 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Sakıp Sabancı ve Türkan Sabancı'nın ilk çocuğudur. Metin Sabancı ve Sevil Sabancı'nın ablasıdır. Altı buçuk aylık doğan Dilek Sabancı 6 ay kuvözde yaşadı. Erken doğumumdan kaynaklanan, beynin motor fonksiyonlarındaki gücün az olması nedeniyle 7 yaşına kadar yürüyemedi. Hastalığı sebebiyle 5 ameliyat geçirdi. İstanbul Şişli'de başladığı ortaokul eğitimine İngiltere'de devam etti. Liseyi Cenevre'de okuyan Sabancı lisans eğitimini ABD'deki Reinhardt University'de aldı. Dilek Sabancı 1989 yılında kurmuş olduğu Vista Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanıdır. Hacı Ömer Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Başkanıdır. Dilek Sabancı’ya Mardin’e sağladığı katkılardan dolayı 28 Ocak 2016 tarihinde Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından ilk defa verilen “Fahri Doktora” unvanı verilmiştir.

DİLEK SABANCI EVLİ Mİ?

Dilek Sabancı evli değildir.