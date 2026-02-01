Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.02.2026 15:39:00
Haber Merkezi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın 21 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! (2 Şubat 2026 Pazartesi)

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 Şubat 2026 Pazartesi günü İstanbul’un Avrupa Yakası’ndaki 21 ilçede planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. İşte o ilçeler...

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, çalışmalar nedeniyle yarın sabah erken saatlerden itibaren Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Sarıyer ve Fatih başta olmak üzere birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanacak.

Bazı bölgelerde kesintilerin 7 ila 9 saat sürmesi beklenirken, iki ilçedeki belirli mahallelerde elektriklerin gece yarısından sonra kesileceği ve sabah saatlerine kadar verilemeyeceği bildirildi.

İŞTE KESİNTİ YAŞANACAK İLÇELER

Planlı kesintilerden etkilenecek ilçeler şöyle sıralandı:

Küçükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Sarıyer, Arnavutköy, Bayrampaşa, Bahçelievler, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Şişli, Esenler, Beyoğlu, Sultangazi, Esenyurt, Fatih, Beylikdüzü, Bağcılar, Kağıthane, Avcılar, Başakşehir ve Güngören.

KESİNTİ SAATLERİ

Kesintiler  çalışmanın kapsamına göre bazı mahallelerde yaklaşık 9 saat sürebilecek.

Çalışmaların yürütüleceği bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için önceden tedbir almaları öneriliyor.

BİLGİ KAYNAĞI VE TAKİP

Kesinti programına ilişkin detaylı ilçe ve mahalle bazlı liste ile saat bilgilerine BEDAŞ’ın resmi internet sitesi ve çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.

