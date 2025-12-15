Bedelli askerlik yapmak isteyen yükümlüler, başvuru süreciyle ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Bedelli askerlik ücreti ne kadar, nereye ödenir? Bedelli askerlik son başvuru tarihi ne zaman?

BEDELLİ ASKERLİK SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekiyor.

Yükümlülerin yılın son iş günü mesai bitimine kadar yoklamalarını yaptırıp bedelli askerlik başvurusu ve ödemelerini tamamlamaları gerekiyor. Bu tarihten önce başvuru yapacakların yoklamalarını yaptırarak “Askerliğe Elverişlidir” raporu almaları önemli.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) ödeyecekleri bedel 280.850,64 TL’dir.

Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı veya bakaya kaydı olan yükümlülerin yılın son mesai günü mesai bitimine kadar (31 Aralık 2025 tarihi dahil) 280.850,64 TL bedel tutarına ilave olarak ek bedel ödemesi gerekmektedir. Geçerli yasal mazeret süreleri hariç yoklama kaçağı veya bakaya kaldıkları toplam sürenin her bir ayı için (1 aylık ödenecek ek bedel 4.095,74 TL’dir) ödenecek tutar askerlik şubesi tarafından hesaplanmaktadır.

Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine yapılabilecektir.