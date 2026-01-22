2026 Ocak bedelli askerlik yerleri e-Devlet sorgulama ekranı ile belli oluyor. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2026 Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir?

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 22 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir.

Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz.''

22 Ocak 2026 (bu tarih dahil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuru ile adaylar teslim olacakları birlikleri, son teslim tarihi, kışla, açık adres ve diğer bilgileri bedelli askerlik sonuçları ekranında görüntüleyebilecek.

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Ayrıca askerlik şubelerinden de öğrenilebilecek.

-e-Devlet Kapısı'na T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

-Arama kısmına "Milli Savunma Bakanlığı" veya "Askerliğim" yazın.

-Karşınıza çıkan ekranda "Sınıflandırma Sonucu" veya "Celp Bilgileri" kısmından eğitim birliğinizi, celp döneminizi ve sevk tarihinizi görüntüleyin.

2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

2025 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2026 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecek.

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler:

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026