2025 yılı içerisinde başvurusunu tamamlayıp ödemesini gerçekleştiren yükümlüler, 2026 yılındaki celp dönemlerinde silah altına alınacak. Peki, Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Milli Savunma Bakanlığı’nın çalışma takvimine göre; sınıflandırma ve kura işlemleri tamamlanan adayların temel askerlik eğitimi alacakları birlikler, celp ve sevk dönemleri 2026 yılının Ocak ayı içerisinde ilan edilecek. Adaylar, yer bilgisini e-Devlet kapısı üzerinden veya askerlik şubelerinden sorgulayabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 18,60 oranında zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 280 bin 850 TL'den 333 bin 88 TL'ye yükselecek.