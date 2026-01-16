Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik görev yerleri nasıl öğrenilir?

16.01.2026 09:58:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan 2026 celp ve sevk takvimi ile bedelli askerlik görev yerlerinin açıklanma tarihi belli oldu. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik görev yerleri nasıl öğrenilir?

2026 yılı zamlı bedelli askerlik ücretinin belli olmasının ardından gözler görev yerlerinin açıklanmasına döndü. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik görev yerleri nasıl öğrenilir?

Image

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı zamanda sınıflandırma sonuçları da yayımlanacak.

Image

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.

