2026 yılı zamlı bedelli askerlik ücretinin belli olmasının ardından gözler görev yerlerinin açıklanmasına döndü. Peki, Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli askerlik görev yerleri nasıl öğrenilir?
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığı celp ve sevk takvimine göre bedelli askerlik yerleri 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Aynı zamanda sınıflandırma sonuçları da yayımlanacak.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Bedelli askerlik yerlerini öğrenmek isteyen adaylar e-Devlet üzerinden, askerlik şubelerinden ya da MSB mobil uygulaması üzerinden erişebilecek.