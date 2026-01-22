Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı

Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı

22.01.2026 09:29:00
Güncellenme:
Haber Merkezi AA
Takip Et:
Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

Yükümlüler ayrıca askerlik şubelerinden de bilgi alabiliyor.

İLK GRUP 5 ŞUBAT'TA SEVK EDİLECEK

Açıklanan takvime göre; yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 5 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu 5 Mart 2026, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026 tarihinde birliklerine katılacak.

İlgili Konular: #Bedelli askerlik