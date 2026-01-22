Bedelli askerlik yerleri ve celp dönemleri açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerlerinin belirlendiğini açıkladı.

"E-DEVLET ÜZERİNDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ"

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli Askerlik Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz" denildi.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANIR?

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle e-Devlet kapısı üzerinden sorgulanabiliyor.

Yükümlüler ayrıca askerlik şubelerinden de bilgi alabiliyor.

İLK GRUP 5 ŞUBAT'TA SEVK EDİLECEK

Açıklanan takvime göre; yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin birinci grubu 5 Şubat 2026 tarihinde sevk edilecek. Erlerin ikinci grubu 5 Mart 2026, üçüncü grup erler ise 02 Nisan 2026 tarihinde birliklerine katılacak.