Belediye başkanına adli işlem: Açıklama yaptı!

Yayınlanma: 27.03.2025 - 21:53

Güncelleme: 27.03.2025 - 21:53

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilik açıklamasında, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal'ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Adli soruşturma devam etmekte olup, gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den Yalvaç Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, bir süre sonra partisinden istifa etti.

"ENDİŞE EDİLECEK VE SIKINTILI HİÇBİR ŞEY YOK"

Isparta'nın Yalvaç ilçesinin Bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Kodal, hakkında başlatılan adli işlemle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Başkan Kodal, "Basit ve asılsız bir şikayet işlemi nedeniyle böyle bir süreç yaşadık. İfade işlemlerimizi tamamladık ve programımız kapsamında bir iftar davetine katılıyorum. Endişe edilecek ve sıkıntılı hiçbir şey yok, normal adli prosedür yürümüştür. İftar davetinin ardından ilçemize geleceğim" dedi.