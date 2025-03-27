Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?

Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:18

Güncelleme: 27.03.2025 - 18:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Birçok öğrenci gözaltına alınıyor.

Sanat camiasından da gözaltılara ve polis müdahalelerine tepki sürüyor.

"O ÇOCUKLAR İÇERİDEYKEN BAYRAM BAYRAM MI"

Gülben Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler ile isyan etti:

"Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :("