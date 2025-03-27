Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Birçok öğrenci gözaltına alınıyor.
Sanat camiasından da gözaltılara ve polis müdahalelerine tepki sürüyor.
"O ÇOCUKLAR İÇERİDEYKEN BAYRAM BAYRAM MI"
Gülben Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler ile isyan etti:
"Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın? Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :("
Etiketler: #Gülben Ergen #gözaltı #X
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