Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar" ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen: Beni gözaltına alırlar mı?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 27.03.2025 - 18:18

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolar devam ediyor. Birçok öğrenci gözaltına alınıyor.

Sanat camiasından da gözaltılara ve polis müdahalelerine tepki sürüyor.

"O ÇOCUKLAR İÇERİDEYKEN BAYRAM BAYRAM MI"

Gülben Ergen X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler ile isyan etti:

"Öğrencileri bırakın dediğimde beni göz altına alırlar mı? Benim çocuklarım yaşında çocuklar onlar. Ordan mısın? Burdan mısın?  Adaletten, demokrasiden yanayım! 9 günlük bayram bayram mı o çocuklar içerideyken :("


Etiketler: #Gülben Ergen #gözaltı #X

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