Belediye başkanları tutuklu: Adana'da Seyhan ve Ceyhan belediye başkan vekillerinin seçileceği tarih belli oldu

CHP'li belediyelere yönelik operasyon kapsamında Adana'da Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan başkanların yerine ilçe belediye meclisleri, başkan vekillerini seçmek için 17 Haziran'da toplanacak.

SEÇİM TARİHİ 17 HAZİRAN

Seçimlerin yapılması için Valiliğin belediyelere gönderdiği yazıya göre, iki seçim de 17 Haziran Salı günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Seyhan Belediyesi'nde başkan vekili seçimi belediyenin meclis toplantı salonunda, Ceyhan Belediyesi'ndeki seçim de Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde yapılacak.

İki ilçede de CHP, üye sayısında meclis çoğunluğunu oluşturuyor.