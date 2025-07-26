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Belediye CHP’ye geçince Orman Genel Müdürlüğü tahsis edilen arazözü geri aldı: Yangını düşünen yok

Belediye CHP’ye geçince Orman Genel Müdürlüğü tahsis edilen arazözü geri aldı: Yangını düşünen yok

26.07.2025 04:00:00
Güncellenme:
Can Uğur
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Belediye CHP’ye geçince Orman Genel Müdürlüğü tahsis edilen arazözü geri aldı: Yangını düşünen yok

AKP döneminde tahsis edilen arazöz, CHP’li belediyeye seçimden sonra fazla görüldü. Geri alım kararının yangın sezonu öncesine denk gelmesi dikkat çekti.

Aydın Koçarlı Belediyesi’ne önceki dönemde AKP yönetiminde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arazöz, CHP’ye geçince geçen aylarda geri alındı.

Geri alma işlemine ilişkin belgeye Cumhuriyet ulaştı.

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Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı biriminden gönderilen yazıda aracın geçici tahsis kapsamında verildiği ve gerektiğinde geri çağrılabileceği ifade edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı belgede, geri alımın gerekçesi “yangınlarla etkili ve verimli mücadele” olarak açıklanırken kararın seçim sonrasında ve yangın sezonu öncesi alınması dikkat çekti. 

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