Belediye CHP’ye geçince Orman Genel Müdürlüğü tahsis edilen arazözü geri aldı: Yangını düşünen yok

Aydın Koçarlı Belediyesi’ne önceki dönemde AKP yönetiminde Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arazöz, CHP’ye geçince geçen aylarda geri alındı.

Geri alma işlemine ilişkin belgeye Cumhuriyet ulaştı.

Orman Genel Müdürlüğü’ne bağlı biriminden gönderilen yazıda aracın geçici tahsis kapsamında verildiği ve gerektiğinde geri çağrılabileceği ifade edildi. Cumhuriyet’in ulaştığı belgede, geri alımın gerekçesi “yangınlarla etkili ve verimli mücadele” olarak açıklanırken kararın seçim sonrasında ve yangın sezonu öncesi alınması dikkat çekti.