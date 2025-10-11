Belediyeler, kooperatifçiliğin geleceği için bir araya geldi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2025 yılını ‘Uluslararası Kooperatifler Yılı’ ilan edilmesi dolayısıyla Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından ‘Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Çalıştayı’ düzenlendi. TBB ana hizmet binasında gerçekleşen çalıştayda Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de yer alarak, Mersin’de gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Yerel yönetimlerin kooperatifçilik alanındaki rolü, katkıları ve potansiyelinin değerlendirildiği çalıştayda; belediyelerin sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen kooperatif modellerini yaygınlaştırma yolları, yeni nesil kooperatifçilik uygulamalarıyla entegrasyon süreçleri ele alındı. Belediye başkanları ve yerel yöneticileri, akademisyenler, kooperatif temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya getiren çalıştay, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımına olanak sağladı. 2 gün süren çalıştayın açılış konuşmalarını TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız ile Prof. Dr. İlhan Tekeli yaptı.

MERAL SEÇER, MERSİNDEN KADIN KOOPERATİFİ’NİN BAŞARILARINI ANLATTI

Çalıştayda, tarım atölyesinde konuşan Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, kooperatiflerinin kuruluş amaçlarını ve yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Mersinden Kadın Kooperatifi’ni 2019 yılında kurduklarını belirten Seçer, “Öncelikle ekonomik ve sosyal alanda kadınların güçlenmesini desteklerken, tarımda ve gıdada sürdürülebilirliğe katkı sağlamak, özellikle coğrafi işaret tescilli ürünlere ve atalık tohuma gereken hassasiyeti göstermek kuruluş amaçlarımızdandır” dedi.

Kooperatif olarak Mersin’deki kadın kooperatifleri iletişim ağının da yürütücülüğünü yaptıklarını ve Mersin Kent Konseyi Kooperatifler Komisyonu’nda yer aldıklarını aktaran Seçer, ‘Silifke Ata Tohumu Sarı Buğday’ projesinde yerel yönetim ve özel sektör ile yaptıkları işbirliği sonucu çıkan ürünlerin ulusal marketlerde yer bulduğundan söz etti. Seçer, Gülnar nohutunun da aynı proje kapsamında yer aldığı bilgisini verdi.

Yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerinin önemine dikkat çeken Seçer, Kooperatif olarak Mersin Kan Portakal’ının coğrafi işaret tescilini aldıklarını ve kurutma tesislerini ise uluslararası hibe projesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kurduklarını aktardı. Seçer, tesisin ayrıca Enhancer projesiyle geliştirilmiş olduğunu belirtti. Seçer konuşmasında ayrıca, yerel yönetimlerle yapılan iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

YILIZ: “TBB OLARAK KÜRESEL GÜNDEMİ YAKINDAN İZLİYORUZ”

TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız, BM’nin 2025 yılını ‘Uluslararası Kooperatifler Yılı’ olarak ilan etmesinin nedenin, ‘Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya İnşa Eder’ anlayışıyla başarılı modelleri bulmak, tartışmak ve yaygınlaştırmak olduğunu ifade etti. Yıldız, TBB’nin küresel gündemi yakından takip ettiğini vurgulayarak, “Ülkemizin üyesi olduğu uluslararası kuruluşların daha iyi bir gelecek için alternatif model arayışlarına yönelmesini önemsiyoruz. Küresel bir gündemin de ancak; ulusal ve yerel düzeydeki koşullara, modellere ve gelişme potansiyellerine göre şekillenebileceğinin farkındayız” dedi.

Yıldız, çalıştaydan elde edilecek bilgi ve fikirlerin TBB’nin gelecek çalışmalarına yön vereceğini ve model oluşturmaya dönük projelerin temelini oluşturacağını vurguladı.

TEKELİ: “KOOPERATİFÇİLİK VE BELEDİYECİLİK SAMİMİYET TESTİDİR”

Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Çalıştayı’nda konuşan Prof. Dr. İlhan Tekeli ise belediyecilik ve kooperatifçilik ilişkisinin geliştirilmesi gerektiğini vurgularken, yeni bir belediyecilik anlayışı ve yerel demokrasi bilinci çağrısında bulundu. Hem belediyecilik hem de kooperatifçilik konularında uzun yıllardır çalıştığını anlatan Tekeli, bu alanların geliştirilmesi ve güçlendirilmesinden yana olduğunu ifade etti. Yerel yönetimlerin güçlenmesi gerektiğini vurgulayan Tekeli, zihniyet dönüşümü olmadan bunun mümkün olamayacağını dile getirerek “Yerel yönetimlerin güçlenmesini istiyoruz ama kafalar hala merkeziyetçi. Kooperatifçilik ve belediyecilik samimiyet testidir” diye konuştu.

ÇALIŞTAY VE PANELLER

Açılış konuşmalarının ardından çalıştay, moderatörlüğünü TBB Koordinatörü Doç. Dr. Deniz Yıldırım’ın üstlendiği ‘Kooperatifçilik: Yapılanlar, Yapılamayanlar ve Yapılabilecekler’ paneliyle devam etti. Panelde; Ticaret Bakanlığı Emekli Başmüfettişi Hakan Turgay, İngiltere Lancashire Üniversitesinden Prof. Dr. Julian Manley yer alırken Barcelona Üniversitesi’nden Dr. Iolanda Bianchi ise çevrim içi olarak panele katıldı. İlk gün programında Bakım, Barınma, Enerji ve Tarım başlıklarındaki atölye çalışmalarına da yer verildi.

MURAT KARAYALÇIN: “NE YAPACAKSAN HALKLA BİRLİKTE YAPACAKSIN”

Çalıştayın ikinci gün açılışında ise Eski Başbakan Yardımcısı ve Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın kooperatifçilik tecrübelerini paylaştı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde hayata geçirilen Batıkent, Eryaman, Elvan, Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği Vadisi gibi kentsel dönüşüm projeleri hakkında detaylar aktaran Karayalçın, toplumsal tabanlı kentsel projelerin önemine dikkati çekti.

Projelerin, kooperatif çatısı altında bir araya gelenlerin kamuoyu ve belediye ile örgütlü bir diyalog sürecine girdiği takdirde daha hızlı tamamlandığının altını çizen Karayalçın, “Ne yapacaksan halkla birlikte yapacaksın. Halk olmadan yapamıyorsun. Yapamayacaksın. Biz halkla yaptık. Ben buna ‘Proje enerjisi’ diyorum. Bu enerji başarıyı sağlıyor” diye konuştu.

Karayalçın’ın konuşmasının ardından çalıştay, ‘Barınma Hakkı, Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik’, ‘Yerel Yönetimler ve Enerji Kooperatifleri’, ‘Bakım, Yerel Yönetimler ve Kooperatifçilik Çözümleri’ ve ‘Tarımsal Kalkınmada Kooperatifler ve Yerel Yönetimler’ başlıklı paneller ile devam etti.