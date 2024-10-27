Belediyenin logosundaki kalp çalındı, başkan çağrı yaptı
Adana'da Yüreğir Belediyesi'nin bir parkta yer alan logosundaki kalp çalındı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sembolü alan kişinin geri getirmesi için sosyal medyadan çağrı yaptı.
Olay, dün gece saatlerinde Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda meydana geldi. Belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.
Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin" dedi.
Olayı kimin yaptığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar.— ALi DEMİRÇALI (@AliDemircali) October 27, 2024
Benim kalbim zaten sizin?? pic.twitter.com/qRxi6CzJmi
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