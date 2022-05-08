Belgrad Ormanı'na akın ettiler

İstanbul'da havanın güneşli olmasını fırsat bilen yurttaşlar Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

DHA
08 Mayıs 2022 Pazar, 13:51
Belgrad Ormanı'na akın ettiler
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Anneler Günü'nün kutlandığı bugün güzel havayı da fırsat bilen İstanbullular, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na akın etti.

Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'deki girişine araçları ile gelenler  uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ailesi ile piknik yapmaya gelenlerden Sabahat Çeknaz, "Oğlumuz bize bir sürpriz yaptı, piknik yapacağız inşallah. Güzel bir gün olsun, bütün annelerin günü kutlu olsun, hepsi çok değerlidir bizler için. Aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

 


anneler günü

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