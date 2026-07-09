Belinay'ı sokak ortasında darbetmişlerdi: 2 sanığa 1 yıl 1 ay hapis

Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda 23 Kasım 2025’te saat 05.00 sıralarında, Belinay Ceren M. ile eski erkek arkadaşı B.C.K., onun kız arkadaşı C.B. ve ortak arkadaşları B.K. arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Olayın ardından Belinay Ceren M., emniyete gidip, şikayette bulundu. B.C.K., C.B. ve B.K., savcının talimatıyla emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olduğu belirtildi.

Belinay Ceren M., darbedildiğine dair fotoğrafları sanal medya hesabında paylaşarak, “Merhaba ben Ceren M., bunlar da eski erkek arkadaşımın 'Konuşacağız' diyerek tek başıma tuzağa düşürüp bana saldırdıktan sonraki halim” ifadelerine yer verdi.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, B.K. ve C.B. isimli 2 kadın hakkında ‘Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kadına karşı kasten yaralama’ suçlamasıyla iddianame düzenledi. İddianame, 11’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edildi.

İddianamede, “Olay anına ilişkin kamera görüntüleri izlendiğinde, ilk olarak C.B.’nin, Belinay Ceren'e saldırıp elleriyle vurmaya başladığı, sonrasında C.B. ile müştekinin birlikte yere düştükleri ardından ise şüpheli B.K.’nin, müştekiyi tekme ve yumrukla darbettiği, sonrasında ise C.B.’nin, yerde yatar vaziyette bulunan müştekiye tekme attığı, bu şekilde şüphelilerin, iştirak iradesiyle müştekiyi darbedip orta kemik kırığı oluşacak şekilde yaraladıkları, bu hususun da kamera görüntüleri ve şüphelilerin ikrar içeren beyanlarıyla da sabit olduğu anlaşıldığı” ifadelerine yer verildi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Davanın ikinci duruşması ise bugün görüldü. Duruşmaya, müşteki Belinay Ceren M., annesi Pakize M., tutuksuz sanıklar C.B. ile B.K., tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Savcı, duruşmada mütalaasını verdi.

Mütalaada, “Sanıklar, fikir ve eylem içerisinde bilhassa kafa bölgesine isabet edecek ve orta 2 derecede kemik kırığı oluşturacak şekilde yaralamaları eylemlerine uyan 86/1 ve 87/3 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına, tarafların mevcut husumeti dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinden faydalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur” denildi.

‘TAHRİK EDİLDİM’

Sanık B.K. ifadesinde, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum, haksız tahrikten dolayı bu olay meydana gelmiştir dedi.

Sanık C.B. ise “Uzun zamandır ben ve nişanlımla uğraşmaktadır. Bizi ayırmaya çalışmaktadır. Kendisinin bana karşı özür mesajları bulunmaktadır. Beni olayın devamında sürekli tahrik etmiştir, bu sebeple dayanamadım çok üzgünüm beraatime karar verilsin” ifadelerini kullandı.

Belinay Ceren M.’nin avukatı Deniz Coşkun ise, “Mütalaayı kabul etmiyoruz, müvekkilimi önceki geçirmiş olduğu sağlık problemlerini diğer sanıklar bilmektedirler. Bu nedenden dolayı dosyanın öldürmeye teşebbüs suçundan Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini talep ederiz. Mahkeme aksi kanaatte ise haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını talep ederiz” diye konuştu.

Mahkeme sanık, tanık ve müştekiyi dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme her 2 sanığa da ‘Kadına karşı kasten yaralama’ suçundan 1 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İlk haksız harekete sebebiyet verenin tespit edilemediği anlaşıldığından sanıklar lehine haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza, 1 yıl 1 ay 3 gün hapis cezasına düşürüldü.

Hükmün açıklanması ise geri bırakılırken, sanıkların 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.