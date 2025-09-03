İzmir'de, eğitim amaçlı havalanan helikopterinin mısır tarlasına düşmesi sonucu 31 yaşındaki pilot Berfu Hatipoğlu yaşamını yitirdi. İzmir Valiliği, kazayla ilgili inceleme ve tahkikatın sürdüğünü bildirdi. Peki, Berfu Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Berfu Hatipoğlu neden öldü?

BERFU HATİPOĞLU KİMDİR?

Bir hava yolu şirketinde kabin amiri olarak görev yapan Berfu Hatipoğlu 31 yaşındaydı. Berfu Hatipoğlu'nun pilot olmak istediği, bu hayali için 3 aydır eğitim aldığı belirtildi.

PİLOT BERFU HATİPOĞLU NASIL ÖLDÜ?

İzmir Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Selçuk Havalimanı'ndan havalanan Türk Hava Kurumuna (THK) ait eğitim uçağı, Torbalı ilçesi Kırbaş mevkisinde 03 Eylül 2025 sabah saatlerinde kaza kırıma uğramıştır. İlgili ekiplerimiz hızlıca olay yerine intikal etmiş ve yapılan ilk incelemelerde 1994 doğumlu Pilot Berfu Hatipoğlu'nun hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Kaza ile ilgili inceleme ve tahkikat sürdürülmektedir" denildi.